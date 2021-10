Gesa continua la sua crescita e cerca dipendenti

Gesa sta cercando 150 nuovi dipendenti perchè si appresta a procedere con 6 nuove aperture nei prossimi due mesi. Servono store manager, addetti sala, chef e pasticceri per Cioccolatitaliani, Pizzeria Italiana Espressa e Bun Burger.

In pratica la società milanese Gesa che controlla i brand Cioccolatitaliani, Pizzeria Italiana Espressa (PIE) e BunBurgers, vuole assumere 150 nuovi dipendenti per i propri locali. Il suo discreto successo deriva dalla forte innovazione tecnologica, un approccio internazionale alla ristorazione e un chiaro progetto imprenditoriale. Fattori che hanno permesso a Gesa di aprire 14 nuovi pv durante la pandemia per un totale di 61 pv attivi. Inviare il CV qui.

Le nuove assunzioni saranno distribuite sia negli attuali punti vendita sia nei nuovi locali che saranno aperti a Milano, Torino e Brescia. In particolare la ricerca si concentra su store manager (30%), pasticceri (20%), addetti sala (20%), gelatieri (10%) e chef (20%).

Vincenzo Ferrieri ceo di Cioccolatitaliani, PIE e BunBurgers

«Vogliamo assumere giovani appassionati che abbiano il desiderio di lavorare in questo settore. Siamo convinti che nei prossimi 10 anni il comparto delle catene di ristorazione sarà centrale per l’economia italiana. Vogliamo persone che abbiano voglia di mettersi in gioco e migliorare con noi. Siamo un’azienda che da sempre punta su percorsi di crescita interni, trasformando giovani appassionati in professionisti del settore”.

La holding milanese della famiglia Ferrieri, negli ultimi tempi ha iniziato un percorso multibrand per diversificare l’offerta. Cioccolatitaliani conta 49 locali in Italia e nel mondo. Pizzeria Italiana Espressa, offre al cliente la possibilità di comporre la propria pizza scegliendo gli ingredienti. BunBurgers punta su innovazione, sostenibilità ed etica.

Gesa conta su MirCapital

In questa strategia di espansione Gesa può contare sul sostegno del fondo di private equity italo-russo MirCapital che ad oggi detiene il 40% del capitale della società.

«Abbiamo deciso qualche anno fa di diversificare l’offerta e diventare una realtà multibrand. Tre anni fa siamo partiti con il mondo della pizza fondando Pizzeria Italiana Espressa, fondando e poi acquisendo la maggioranza BunBurgers. L’arrivo di MirCapital è servito a rafforzare la società e a darci le risorse finanziarie per portare avanti i nostri piani a livello nazionale e internazionale. Cioccolatitaliani è presente in otto paesi e porteremo presto all’estero anche i brand legati alla pizza e agli hamburger».

