Francesca Parvizyar fa crescere il business negli USA

Francesca Parvizyar, 50 anni, nata a Palermo, ha assunto la carica di amministratore delegato di Francesca Parvizyar International events. La società è attiva nello sviluppo di business in USA e nella consulenza alle aziende italiane per le opportunità che il mercato americano offre. E’ impegnata soprattutto nel Midwest, principalmente per l’area di Chicago, nello Stato di New York e nell’area di Los Angeles. La società si occupa sia di relazioni istituzionali che di attività legate ad eventi e promozioni in ambito economico e culturale, valorizzando le eccellenze ed i talenti italiani.

Ambasciatrice della città di Chicago a Milano

Pervizyar è stata Membro della Commissione Milano delle Sister Cities International, un ente che si occupa per conto della città di Chicago dei rapporti internazionali con le città gemellate. E’ la prima volta nella storia di queste istituzioni che una persona non statunitense entri a farne parte.

E’ stata chiamata in passato come consulente creativa in progetti istituzionali di rilievo per l’allora Sindaco di Milano Letizia Moratti. Essendo stata Ambasciatrice della città di Chicago a Milano, due città gemellate da 45 anni, ha avuto il merito di gestire in modo efficace le relazioni tra le due istituzioni cittadine. Ha ottenuto un riconoscimento dalla NIAF – National Italian American Foundation – associazione statunitense, punto di riferimento per i 20 milioni di statunitensi che vantano origini italiane.

Su richiesta della città di Chicago, in occasione della Prima Biennale di Architettura/Arte e Design degli Usa ha vinto l’Award del Grattacielo più bello del mondo con il progetto Bosco Verticale. E’ stato un punto di riferimento importante anche per il Presidente della Niaf, Robert Allegrini. In occasione del “Columbus Day” è stata premiata da Ron Onesti, Presidente della JCCIA (Joint Civic Committee of Italian Americans). Motivo: aver organizzato e accompagnato le delegazioni italiane, in particolare Milano, radunando Sindaci e istituzioni e promuovendo l’Italia.

Al fianco del sindaco Sala per la raccolta fondi della Città di Milano

Durante la pandemia ha promosso il fondo di beneficienza del Sindaco Sala per la raccolta fondi della Città di Milano. Ha reso possibile la partecipazione di una studentessa del Liceo G. Agnesi di Milano al Progetto “Global Youth Ambassador Leadership”. L’iniziativa di scambio tra le città nel mondo gemellate con Chicago volta alle studentesse meritevoli per capacità ed impegno.