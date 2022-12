Il panettone tipico a Milano lo trova qui

Basta con panettoni industriali e da supermercato. Se volete gustare il panettone tipico milanese potete acquistarlo in uno dei punti vendita in elenco. A vostro piacere tanto uno vale la qualità dell’altro.

BARONCHELLI • Corso Magenta 27, +39 02 877357

IL FORNO DI VIA COMMENDA • Via della Commenda 21, +39 02 55184777

GIROSA • Galleria San Babila 4/b, +39 02 794802

GIÒ • Via Fatebenefratelli 16, +39 02 654903

MARIA MARINONI • P.le Luigi Cadorna 10, +39 02 8773061

ROSEBYMARY • V. San Prospero 4, +39 02 89094220 • V. Cesare Battisti 1, +39 02 76001725

PANETTERIA PASTICCERIA A. GIORDANO • Via Salvini 3, +39 02 76003225

CAFFÈ PASTICCERIA BAR CUCCHI • Corso Genova 1, +39 02 89409793

PASTICCERIA DI LILLO • Via Vincenzo Monti 47, +39 02 4813233

THE BREAD BIN • Via Ausonio 23, +39 02 36518847

PANARELLO • P.zza S. Nazaro in Brolo 15, +39 02 87128284

• Via Speronari 3, +39 02 86462264 • Via Moscova 52, +39 02 87141481

PASTICCERIA VISCONTEA MILANO • Via E. de Amicis 39, +39 02 39430081

Nord est | North east

OTTOLINA CAFFÈ • Via Luigi Galvani 27, +39 02 67380067

PANARELLO • P.zza S. Francesca Romana 1, +39 02 29531093

PANIFICIO PASTICCERIA PIAZZA • Via Settembrini 41, +39 02 83974058

PASTICCERIA MOTTA GIUSEPPE • Via Cislaghi 2, +39 02 2574098

PAVÉ • Via Felice Casati 27, +39 02 37905491

IL PANE I DOLCI • Via Padova 173, +39 02 2562065

LE COSE BUONE • Via Nino Bixio 11, +39 02 20520473

PANE&CIOCCOLATO • Piazza Bottini 4, +39 02 2360187

PANIFICIO PASTICCERIA FUGAZZA •Via Vallazze 103, +39 02 70600558

PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA DANELLI • Piazza Gobetti 8, +39 02 70600964

PANIFICIO TICOZZI PASTICCERIA • Via G. A. Amadeo 28, +39 02 747646

• Via San Maurilio 1, +39 02 21066244

PASTICCERIA BERTI • Via G. Aselli 35, +39 02 730049

PASTICCERIA CORCELLI • Via Plinio 13, angolo Via G.B. Morgagni 28, +39 02 29521706

PASTICCERIA VALENTE DI KHELLA BOTROS • Via Donatello 27, +39 02 2666567

PASTICCERIA GROSSI • P.le Udine 8, +39 02 2151477

PASTICCERIA LORINI • Via Castel Morrone 23, +39 02 29516086

PASTICCERIA MIGLIAVACCA •Via Ajaccio 13, +39 02 713653

PASTICCERIA SAN GREGORIO • Via San Gregorio 1, +39 02 29524182

PASTICCERIA UNGARO • Via Ronchi 39, +39 02 2150962

PANZERA MILANO • Viale Monte Santo 10, +39 02 6597327

PASTICCERIA MICHELANGELO • Via Davide Carnaghi 15, +39 02 730300

PANIFICIO DELL’OLIO • Via Procaccini 54

I DOLCI NAMURA • Via Lodovico Castelvetro 16, +39 02 34534176

Sud est | South east

FORNO AMBROSIANO • Via Lazzaro Papi 19, +39 02 5513664

IL PANINO D’ORO • Largo Rodari 2, +39 02 70123739

GOBBATO BAKERY • Via Barabino 7, angolo Via Ravenna, +39 02 55212829

LA MICHETTA DE.CO. •Via Sismondi 38, angolo Via Lomellina +39 02 70102274

PANIFICIO BAZZINI • Via dei Cinquecento 5, +39 02 55212503

PANIFICIO MONFRINI • Largo A. G. Gonzaga 1, interno mercato comunale coperto 3477580166

MOROSINI BAKERY • Via Spartaco 25, +39 02 5510619

PANIFICIO PASTICCERIA FRUSCONI • Via Monte Palombino 4, +39 02 510150

DOLCE E SALATO • Viale Ungheria 28, +39 02 501169

PANIFICIO PASTICCERIA ZILIO • Via Montecassino 19, +39 02 504188

PASTICCERIA ANFOSSI • Piazza Salgari, ang. Via Carabelli 1, +39 02 59901675

Sud | South

DOPPIO ZERO • Corso San Gottardo 12, +39 02 8322649

GATTULLO • Piazzale di Porta Lodovica 2, +39 02 58310497

PASTICCERIA PAN DI ZUCCHERO • Via Giulio Romano 27, +39 02 58309008

Sud ovest | South west

FORNO AMBROSIANO • Via Biella 28, +39 02 817584

PASTICCERIA GIORGIA • Piazza del Rosario, 1, +39 02 8373095

BUONI DENTRO • P.zza Lionello Bettini 5, +39 02 48674583

PANARELLO • Via Tolstoj 1, +39 02 37072033

PANIFICIO DA OMAR • Viale Etiopia 2, +39 02 475572

Nord ovest | North west

PANARELLO • Via Belfiore 10, +39 02 43510309

AL VECCHIO FORNO • Via Quinto Romano 70, (Baggio) +39 02 45329953

PASTICCERIA GRAZIANO • Via Cabella 6, +39 02 48911263

PASTICCERIA ROMEO • Via Anguissola 54, +39 02 48707959

Nord | North

PASTICCERIA POMA • Via Antona Traversi 23, +39 02 3559996

PASTICCERIA COLLA SANTO-ROBBIA • Via Luca della Robbia 10, +39 02 48005121

PANIFICIO CELLA ANTONIO • Via P. F. di Calboli 3, +39 02 6425552

PANELATTE • Viale Giovanni Suzzani 155, +39 02 6437800

Fuori Milano | Near Milan

Cintura Nord | North area

PESSINA WALTER • Via Dante 37, Cinisello Balsamo +39 02 66047848

D&D GELMINI • Via Monte Grigna 2, Cinisello Balsamo +39 02 66048733

PASTICCERIA ANDREA Snc• Via Stalingrado 14, Cinisello Balsamo +39 02 66041000

LA BOUTIQUE DEL DOLCE • Via Carrobbio 34, Cologno Monzese +39 02 2543618

PASTICCERIA LAMBERTINI • Via Visconti 6, Cologno Monzese +39 02 2541243

CAFFETTERIA PASTICCERIA CIRIO DI GUERRIERI GIOVANNI • Viale Matteotti 23,

Cusano Milanino +39 02 6196292

PASTICCERIA BORELLA • Piazza del Santuario 15, Garbagnate Milanese +39 02 9956195

PASTICCERIA GELATERIA CAMPANA • Via Varese 26, Garbagnate Milanese +39 02 9958528

PASTICCERIA GELATERIA DA FAUSTO • Vicolo Abruzzi 2, Lainate +39 02 93572810

PASTICCERIA SAN FRANCESCO • Via San Francesco 14, Lainate + 39 02 9371034

PASTICCERIA PALMA • Via don Sioli 1, Rho +39 02 93903965

PASTICCERIA CAFFETTERIA CIMINO • Via Matteotti 1, Novate Milanese +39 02 39100011

I FRUTTI DEL GRANO DI PIRRETTI RINALDO • Via Falcone Borsellino 15, Paderno Dugnano +39 02 9181134

PASTICCERIA CISLAGHI SANDRO • Via E. De Marchi 2, Paderno Dugnano +39 02 9181712, mob. e wh.app: 3406829470

PASTICCERIA REALI DI OGGIONI • Via Reali 75, Paderno Dugnano +39 02 99041413

PASTICCERIA BALCONI • Via San Carlo Borromeo 28, Palazzolo di Paderno Dugnano +39 02 9182750 – 366 4472351

PANIFICIO SCARLATTI • Via Carlo Marx 595, Sesto San Giovanni +39 02 2481339

CRISTIAN MAGRI • Via Meriggia 3, Settimo Milanese +39 02 33599042

NONSOLOPASTADIZUCCHERO • Via Gattinoni 7, Vanzago + 39 02 93541988

PASTICCERIA SAN BERNARDO • Via San Bernardo 26, Bollate +39 02 3512530

IL PANE E… • Galleria Gandhi 9, Rho +39 02 93904299.