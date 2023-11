Francesca Busnelli acquista la Enzo Degli Angiuoni

Francesca Busnelli, insieme ad un pool di investitori, ha acquisito la Enzo Degli Angiuoni, punto di riferimento internazionale nella produzione di tessuti di alta gamma per l’arredamento. La società avvia un nuovo corso anche con la decisione di adottare come nuovo brand EDA. L’acronimo della storica denominazione “Enzo Degli Angiuoni”.

Esperienza, visione industriale e competenze

Francesca Busnelli porta in EDA l’esperienza, la visione industriale e le competenze maturate nell’azienda di famiglia B&B Italia. Il noto gruppo italiano diventato leader a livello internazionale nell’arredo di design di alta gamma, oggi è di proprietà di Design Holding. L’obiettivo, quindi, è quello di rilanciare un’azienda che possiede una storia unica e mantiene una produzione 100% Made in Italy. Produzione realizzata a Garbagnate Monastero (Lecco). Progettata dall’architetto Antonio Citterio, oggi in azienda lavorano oltre 60 risorse con un know-how d’eccellenza riconosciuto da tutto il mercato.

Continua ricerca stilistica di alta qualità

Oggi, l’eccellenza della produzione EDA – caratterizzata da una continua ricerca stilistica e dall’alta qualità del prodotto – è riconosciuta da tutti i propri clienti. Tra questi alcuni tra i più prestigiosi brand della moda, editori tessili, studi di architettura e di design, nonché aziende produttrici di arredamento di alta gamma.

Digitalizzazione e innovazione

Per rafforzare il vantaggio competitivo dell’azienda, EDA investirà in digitalizzazione e innovazione. Potenzierà quindi attrezzature e sistemi di gestione e controllo dei processi industriali. Verrà rivista inoltre tutta la struttura delle collezioni, con una semplificazione ed una attenzione maggiore alle nuove tendenze di mercato nel principio della sostenibilità. Garantirà inoltre un servizio di alta qualità e personalizzazione, elementi da sempre nel DNA dell’azienda.

Il rilancio di EDA, che nel suo percorso di crescita non esclude acquisizioni sinergiche, passerà anche attraverso l’espansione nel mercato consumer valorizzando il marchio “EDA Milano” . Un marchio destinato alla produzione e alla commercializzazione di accessori decorativi in cashmere e lana, rivolto ai settori home e hotellerie. EDA Milano ha già registrato risultati di rilievo nei primi anni della propria attività. Oggi punta a raddoppiare i volumi già nei primi anni del piano industriale.

Eccellenza stilistica dei propri tessuti

Uno dei capisaldi di EDA è l’eccellenza stilistica dei propri tessuti grazie alla creatività di Maria Adele Cappelli, confermata nel ruolo di Direttore Creativo.

Cosa dice Francesca Busnelli

“Come nelle migliori storie delle PMI, la dimensione familiare è stato uno dei fattori determinanti del successo di EDA unitamente alla creatività e dinamicità. E’ diventata un riferimento nel settore. Provenendo io stessa da una esperienza imprenditoriale in un settore affine è con grande senso di responsabilità che ne raccolgo la guida. EDA è per me sinonimo di eccellenza Made in Italy e di ricerca stilistica combinata all’innovazione. Gli elementi da cui partiremo per portare l’azienda verso nuovi mercati, nuovi segmenti e una nuova fase di crescita”.