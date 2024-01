Fernando Alonso ambassador di Arcano Partners

Arcano Partners, società di financial advisory in Italia è guidata da Paule Ansoleaga Abascal. Arcano ha stretto una partnership con il due volte campione del mondo di Formula 1® Fernando Alonso. Il pilota sarà il nuovo ambassador della società per la prossima stagione della competizione motoristica, al via il 2 marzo. Con questa partnership, Arcano Partners diventa la prima società internazionale di consulenza finanziaria a sponsorizzare un pilota di Formula 1®.

La Società diventa la prima nel settore ad attuare una sponsorizzazione nel mondo della Formula 1®

Questa collaborazione si basa su valori fondamentali condivisi dalla Società e il pilota ex Ferrari. La passione per ciò che fanno, la spinta all’innovazione e la costante ricerca della crescita e dell’eccellenza. La partnership tra Alonso e Arcano Partners riflette la comune proiezione al futuro, l’attenzione alla tecnologia e alla creatività.

Arcano Partners sarà presente su entrambi i lati del casco del pilota

Il nuovo casco di Fernando Alonso sarà caratterizzato dal logo Arcano Partners su entrambi i lati. Con Alonso la Società intende diffondere il proprio posizionamento in tutti i mercati in cui opera. E inoltre raggiungere nuovi investitori e opportunità di associare il proprio marchio a dinamismo, eccellenza e attitudine vincente.

Fernando Alonso collaborerà a diverse iniziative nel corso della stagione

Arcano Partners è stato il primo gestore di fondi indipendente spagnolo ad aderire ai Principles for Responsible Investment (PRI) oltre 14 anni fa. Da allora il suo impegno per la sostenibilità in tutte le aree di business è cresciuto. Motivato dalla convinzione che le aziende in grado di generare una crescita economica più sostenibile siano anche quelle che in grado di fornire valore nel lungo periodo.

Oltre 20 anni di crescita basata su innovazione, crescita ed eccellenza

Arcano Partners è una società internazionale leader nella consulenza finanziaria e nella gestione di patrimoni nei mercati privati. Conta su più di 240 professionisti di oltre 20 nazionalità diverse. E ha uffici in Spagna, Italia e Stati Uniti, in particolare a Madrid, Barcellona, Milano, New York, Los Angeles, Bilbao e Siviglia.

Una carriera contraddistinta dal sacrificio e dalla resilienza

Fernando Alonso ha raggiunto l’apice della sua carriera vincendo il Campionato del Mondo di Formula 1® per due volte consecutive nel 2005 e nel 2006. Nel corso della sua carriera ha corso per team di primo livello come Renault, McLaren, Ferrari e Aston Martin, consolidando il suo status di pilota tra i più rispettati del paddock. Ha partecipato a grandi competizioni come il Rally di Dakar, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, dimostrando la sua versatilità e il suo amore per le sfide.

Alonsoè ambasciatore dell’UNICEF. Noto per il suo carisma, per la sua irriducibile etica del lavoro e per la sua dedizione a progetti come la FA Karting School e l’A14 Management. Entrambi creati con l’intento di aiutare i giovani piloti di tutto il mondo a realizzare i loro sogni. E inotre permettere all’ex ferrarista di restituire parte della sua esperienza allo sport che gli ha dato così tanto.

Álvaro de Remedios, presidente di Arcano Partners

“Stiamo collaborando con un pilota eccezionale di grande esperienza e dall’incredibile palmares. Uno sportivo che incarna l’eccellenza, la dedizione e la tenacia. Tutte qualità che sono presenti anche nel DNA di Arcano Partners. Insieme, diamo il via ad un viaggio emozionante in cui ogni gara rappresenta un’opportunità per superare i limiti e raggiungere nuovi orizzonti”.

Paule Ansoleaga Abascal, Managing Director di Arcano Partners in Italia

“La Formula 1® è uno sport dove l’attenzione al dettaglio e la ricerca dell’eccelenza sono portate al massimo livello. È stato naturale affiancarci a Fernando Alonso, campione molto amato dagli appassionati italiani, per portare avanti i valori che legano la sua e la nostra attività”.