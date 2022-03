Fameccanica ora è al 100% di Angelini Industries

Fameccanica è un gruppo internazionale specializzato in factory automation – nel settore dei prodotti igienici monouso. Ha oltre 700 dipendenti, 3 sedi operative in Italia, in Cina e in Nord America e ricavi superiori a 200 milioni di euro.

Angelini Industries, gruppo industriale multibusiness ha siglato con P&G un accordo finalizzato alla acquisizione del 50% di Fameccanica. Angelini Industries salirà così al 100% della società internazionale specializzata in automazione e robotica per l’industria dei beni di consumo.

L’accordo ha l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita e diversificazione di Angelini Industries, sempre più attiva nel campo della tecnologia industriale. Questo sarà possibile grazie alle competenze e al know-how di Fameccanica, che manterrà inalterata la leadership sotto la guida di Alessandro Bulfon.

Sergio Marullo di Condojanni, ceo di Angelini Industries

“Con l’acquisizione di Fameccanica vogliamo investire in un settore che ha grandi potenzialità di sviluppo e in cui il nostro Paese esprime straordinarie competenze. Automazione, innovazione e robotica saranno sempre più al centro del profondo cambiamento dei processi industriali. E rappresenteranno quindi una grande opportunità di crescita per il nostro gruppo.”

Chi è Fameccanica

Ha oltre 1.200 macchine consegnate in tutto il mondo, più di 600 brevetti all’attivo e 700 dipendenti nelle tre sedi produttive in Italia, Cina (Shanghai) e Stati Uniti (West Chester, OH). Progetta e sviluppa tecnologie, robotica e servizi per la produzione industriale di prodotti FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), packaging sostenibili. Ma anche movimentazione e riconoscimento automatizzato per la logistica e servizi digitali dedicati all’ottimizzazione dei processi. E’ specializzata nella progettazione e produzione di linee produttive per i beni di largo consumo e nel settore dei prodotti igienici monouso. E’ diventata un player di riferimento per la Smart Factory Automation.

Progetta e sviluppa prodotti, soluzioni e servizi in grado di migliorare i processi di automazione e la produzione per una ampia gamma di prodotti. Prodotti assorbenti monouso per l’igiene personale. Prodotti per la cura della persona e della casa, pods e detergenti in monodose, dispositivi e prodotti di primo soccorso monouso (i.e. cerotti),. Anche imbottigliamento di liquidi, packaging sostenibili e robotica per la movimentazione e il riconoscimento automatico di pacchi (logistica e-commerce).

Fondata nel 1975 e dal 1992 joint venture tra Angelini Industries e P&G, Fameccanica ha chiuso il 2021 con ricavi superiori a 200 milioni di euro, di cui oltre l’80% generati grazie all’export.