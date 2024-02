Ernesto Paolillo diventa Consigliere del CdA e Presidente di PureLabs

RedFish LongTerm Capital è una holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale. L’holding ha nominato di Ernesto Paolillo in qualità di Consigliere del CdA e Presidente, in sostituzione dell’uscente Claudio Paleari, della partecipata PureLabs. Quest’ultima è una società che ha come obiettivo l’acquisizione, gestione e integrazione di centri di diagnostica clinica. Con il duplice fine di creare una piattaforma articolata capace di generare economie di scala, sinergie e valore.

Ernesto Paolillo, già Consigliere di RedFish LongTerm Capital, vanta una lunga esperienza in ambito imprenditoriale e finanziario italiano. Ha ricoperto ruoli manageriali in realtà internazionali del calibro di Banco BPM, Banca Commerciale Italiana, Interbanca Milano e Football Club Internazionale Milano. Inoltre ha arricchito il suo profilo professionale attraverso importanti incarichi nei CdA di note imprese quali Anima SGR S.p.A., Fiera Milano S.p.A., Banca Akros S.p.A. e UBS Italia.

Chi è Paolillo

Attualmente, contribuisce alla direzione di Fondazione Pirelli Hangar Bicocca, Fondazione Pierlombardo, BE Consulting. Il suo contributo nel panorama italiano è stato riconosciuto con l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana e l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano. La sua formazione include una laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nino Lo Iacono, Ad di PureLabs, partecipata da RFLTC

“Siamo onorati di accogliere nel nostro CDA un professionista del livello di Ernesto Paolillo. La sua esperienza decennale in CdA di società italiane ed estere è quello che serve a PureLabs per continuare il proprio percorso di crescita. Un percorso intrapreso lo scorso anno con già ottimi risultati. Ringrazio il Presidente uscente, l’ingegnere Claudio Paleari, per l’ottimo lavoro svolto grazie a cui ha contribuito alla crescita di PureLabs in questo primo anno. Grazie alle risorse reperite e all’importante pipeline di operazioni sviluppate in tutta Italia potremo consolidare le nostre basi e proseguire nel percorso di crescita intrapreso”.

Andrea Rossotti, founder e Ad di RedFish LongTerm Capital

“Riteniamo PureLabs un investimento strategico per RedFish LongTerm Capital e la presenza di un consigliere di nostra espressione rappresenta la massima forma di collaborazione. Le competenze del team, le acquisizioni dello scorso 2023, VivoLab e L.A.M. di Sarzana, sono le fondamenta di una società destinata a imporsi come leader ”.

Chi è RedFish LongTerm Capital

RedFish LongTerm Capital S.p.A., fondata nel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e Gitti, è una Holding di Partecipazione Industriale. E’ specializzata in acquisizioni di PMI Italiane a conduzione familiare, in particolare le società di interesse per RFLTC sono riconducibili ad aziende mature (EBITDA > 2M€). Aziende che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell’operazione specializzata in minoranze qualificate. Oppure, in alterativa, operazioni di maggioranza.