Emma punta su Maria Elena

Emma – The Sleep Company, produttore di sistemi per il sonno, nomina Maria Elena Manzotti nel ruolo di country manager per l’Italia. Negli ultimi dodici mesi l’azienda ha registrato significative performance che hanno coinvolto anche il Bel Paese. La nomina di Maria Elena Manzotti si iscrive, infatti, all’interno della strategia di crescita aziendale e di investimento sui team. Come country manager Italy, Manzotti guiderà il team italiano nello sviluppo del business, portando in Emma una combinazione di esperienze manageriali e operative.

Le esperienze internazionali di Maria Elena a disposizione di Emma

Maria Elena Manzotti vanta numerose competenze sviluppate in contesti internazionali dove si è occupata dello sviluppo sia del mercato nazionale sia di quelli esteri. Ha ricoperto il ruolo di country manager in Uno, piattaforma internazionale dedicata alla sanità che connette pazienti e medici. Prima ha lavorato in OneDay Group, business & community builder che mette al centro le nuove generazioni, in qualità di senior growth manager. Dal 2016 al 2019 è stata sales & business development, city manager e head of business development Italy in Foodora. Per Q-commerce, ha fatto crescere il team su base locale contemporaneamente all’espansione internazionale.

Manzotti, classe 1991, ha studiato management all’Università Bocconi e ha conseguito un master of science in management of innovation and entrepreneurship alla Luiss Guido Carli di Roma. Si è specializzata alla Fudan University con un Exchange program in Business Administration.

Share