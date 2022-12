Emanuela Panero nuova CPO di Ermes IWP

Emanuela Panero è la nuova Chief People Officer di Ermes – Intelligent Web Protection eccellenza torinese della cybersecurity. Unica realtà italiana selezionata da Gartner nella top 100 delle organizzazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per rilevare e difendere gli attacchi alla sicurezza delle aziende.

Panero si è specializzata nel settore della logistica e della supply chain, con un’ampia expertise sia in aziende multinazionali che a conduzione familiare. E’ esperta in negoziazione, relazioni industriali, pianificazione aziendale, organizzazione, compensazione e analisi dei costi. Si è formata presso l’Università degli Studi di Torino in Business Administration e inizia da subito la sua carriera nelle risorse umane, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di Direttore HR.

Hassan Metwalley, ceo e co-founder di Ermes IWP

“L’ingresso di Emanuela sancirà per Ermes una crescita positiva e strutturata dell’organico. Abbiamo inserito una figura di così alto livello perché vogliamo che la crescita del team sia accompagnata dal mantenimento dei risultati eccellenti che i dipendenti ci hanno permesso di ottenere. Indicandoci come uno dei migliori posti per lavorare, bensì dalla voglia di migliorare ancora e diventare un esempio per tutto l’ecosistema italiano”.

Migliorare la gestione delle risorse

Il suo ingresso è volto a migliorare la gestione delle risorse, nel nome dell’inclusività e con un occhio di riguardo alle generazione più giovani. Inoltre punta ad accelerare l’espansione dell’azienda che prevede di raddoppiare l’organico nei prossimi 12-18 mesi.

I prossimi due anni saranno impegnativi e sfidanti

“Cresceremo come azienda in tutti settori, partendo dall’area tech per poi proseguire nel sales&marketing. Dobbiamo affrontare nuove sfide con basi solide e strutturate. In questo framework daremo spazio alle competenze ma anche alla diversità e all’inclusione, partendo proprio dal gender gap che ancora affligge non solo la nostra azienda ma tutto il settore dell’ICT. È fondamentale avere in azienda le attitudini, il modo di pensare, la creatività di cui sono portatrici le donne. Parteciperemo a tutte le iniziative che permetteranno di diffondere questa cultura, coinvolgendo in primis anche gli uomini. Le pari opportunità si creano tutti insieme e prima di tutto nella vita privata”.

Nasce all’interno dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino nel 2018 da un’idea di Hassan Metwalley. Sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale per proteggere gli utenti dagli attacchi informatici, uno scudo evoluto capace di individuare sofisticati malware. Oltre alle minacce che sfuggono ai tradizionali sistemi di sicurezza. Grazie alla sua architettura innovativa e ai suoi algoritmi di AI brevettati, offre una protezione dinamica contro le minacce del web basata non sulla reputazione dei siti ma sul loro reale comportamento.

Grazie a questo approccio comportamentale, la finestra di esposizione alle minacce viene ridotta da giorni a minuti, garantendo una protezione complessiva real-time del 99% sul web. Dopo la chiusura di un round di finanziamento del valore 1 milione di euro, Ermes – Intelligent Web Protection ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 1 milione di euro. La tecnologia di Ermes è stata scelta da KPMG, Carrefour, Reale Mutua, Bonelli Erede, Sol Group, International School of Monaco. Distribuita da Techdata e Icos a più di 40 partner in 4 diversi continenti.