Ecovadis premia Zordan per la CSR

Zordan ha ricevuto la medaglia d’oro di Ecovadis, il principale istituto per valutazioni affidabili nella Responsabilità Sociale d’Impresa CSR. L’azienda veneta è un punto di riferimento per i brand del lusso nella progettazione e realizzazione di spazi retail attraenti e sostenibili. Ecovadis è il più grande fornitore al mondo di valutazioni di sostenibilità aziendale, con una rete globale di oltre 75.000 aziende valutate e provenienti da 160 Paesi. Le aziende vengono valutate sulla base dell’impatto ambientale, manodopera e i diritti umani, l’etica e l’approvvigionamento sostenibile. La medaglia d’oro viene attribuita alle aziende le cui prestazioni rientrano nel 5% migliore.

Alfredo Zordan direttore commerciale Zordan

“Per la nostra azienda l’estetica di un prodotto non può essere slegata dalla sua sostenibilità. La sostenibilità, infatti, è ben lungi dall’essere una semplice etichetta di cui fregiarsi, è qualcosa che fa parte del prodotto stesso fin dalla sua progettazione. La nostra volontà di essere un’azienda a prova di futuro dà forma a tutte le nostre decisioni e a tutte le nostre strategie. Siamo felici che il nostro impegno sia riconosciuto, anche per offrire ai nostri clienti un segno tangibile dell’attenzione verso l’ambiente in cui viviamo e le persone con cui lavoriamo.”

Oltre a una forte cultura aziendale orientata alla sostenibilità l’operato di Zordan riflette il legame con il territorio in cui si trova. Valdagno, infatti, sede dell’azienda, è uno dei primi esempi di “città sociale”, all’interno del quale la fabbrica viveva in perfetta armonia con la comunità. La medaglia d’oro di Ecovadis rappresenta un importante tappa del percorso intrapreso dall’azienda. Dopo aver acquisito la certificazione B Corp già nel 2016, l’azienda si è trasformata in una Società Benefit che prevede obiettivi precisi al di là del profitto. E inoltre persegue finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

A proposito del CSR di Zordan

Zordan nasce a Valdagno nel 1965. Deve il proprio successo alla realizzazione di un efficace modello di business fondato non solo sulla rigorosa applicazione delle proprie competenze tecniche. Ma non solo. Anche sulla centralità dell’uomo nella vita aziendale, favorendo lo sviluppo della comunità locale attraverso. E’ una delle aziende sostenitrici del movimento B Corp in Italia. Inoltre è la prima azienda a livello globale nel settore dello shopfitting e arredamento di design ad ottenere già nel 2016 la certificazione B CorpTM. Questo è il risultato tangibile di una nuova stagione dell’imprenditorialità caratterizzata dalla volontà di dare un senso più elevato all’attività di impresa.

