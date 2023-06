Ecco il nuovo Cda di Euronics

Euronics Italia Spa nomina il nuovo CdA per il triennio 2023-2025, riconfermando piena fiducia al Presidente Maurizio Minuti e all’Amministratore Delegato Massimo Dell’Acqua. Tre i Vicepresidenti: Claudia Andronico (consigliere neo-eletto), Elena Vipiana e Raffaele La Torre. Antonio Butali consigliere neo-eletto.

Euronics Italia Spa chiude il bilancio d’Esercizio 2022 con un fatturato pari a 386 milioni di Euro e un utile ante imposte di 407 mila Euro. Il fatturato delle imprese Socie raggiunge complessivamente 2,26 miliardi di Euro (al netto di IVA)



L’utile di esercizio ante imposte, riferito alle sole attività della centrale di Milano è di 407 mila Euro

Il complesso contesto geopolitico non ha impedito a Euronics Italia Spa di proseguire il suo percorso evolutivo teso ad offrire un’esperienza che punti alla centralità del cliente e dei suoi bisogni. In questa direzione, infatti, sono andati il consolidamento della piattaforma e-commerce ed il rilancio della App Mobile. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti un servizio puntuale ed immediato nei touchpoint di maggiore fruizione.

Il programma Star Club

Il lancio del programma Star Club lo scorso Febbraio, inoltre, consolida la volontà strategica di potenziare la relazione diretta con il cliente migliorando la customer satisfaction. Oltre che la redditività delle vendite. Il fatturato consolidato delle 10 imprese socie per le categorie “elettrodomestici” ed “elettronica di consumo” ha superato 2,26 miliardi di Euro (al netto d’IVA). L’ ebitda medio è stato del 5%. Un risultato che conferma Euronics il primo Gruppo d’acquisto e terzo player del mercato technical goods in Italia.

Detiene una quota del 13,1% nel panel “Retail Market”

Euronics detiene una quota del 13,1% nel panel “Retail Market” e del 23,9% nel panel “Technical Superstores” (dati GfK). Questo grazie a 463 punti vendita su tutto il territorio nazionale – a insegna Euronics, Comet e Sme – di cui 277 diretti e 186 in affiliazione. Nel 2022 sono stati aperti 12 nuovi store a conferma della volontà di sviluppo della rete fisica nelle aree ritenute più strategiche in termini di copertura e per bacino d’utenza.

Entro fine anno previste 15 nuove aperture

Le imprese socie, con oltre 6.600 collaboratori, consolidano la base occupazionale distribuita sul territorio italiano. Le inaugurazioni dello scorso anno, inoltre, hanno generato oltre 130 nuovi posti di lavoro. Nell’anno in corso sono previste ulteriori 15 nuove aperture. L’assemblea dei Soci ha nominato inoltre i componenti del CdA, fissando la durata in carica per i prossimi tre esercizi. Sono stati riconfermati il Presidente del Gruppo Maurizio Minuti di Rimep spa e l’Ad Massimo Dell’Acqua.

Consiglieri confermati

Claudia Andronico di Bruno Spa e Antonio Butali di CDS Spa sono i nuovi consiglieri neo eletti. Riconfermati gli altri consiglieri: Mauro Cafarelli di Tufano spa, Valentina Caporicci di Nova spa, Marco Cervellati di Comet spa, Francesco Interdonato di La Via Lattea spa, Raffaele La Torre di Siem spa, Raul Sartorello di Ires spa, Elena Vipiana di Dimo spa oltre al Presidente Maurizio Minuti e all’Amministratore Delegato Massimo Dell’Acqua. Una nuova nomina anche tra i Vice Presidenti con Claudia Andronico che affiancherà Raffaele La Torre ed Elena Vipiana.