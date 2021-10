Lorenzo Davoli nuovo Cfo di Euronics Italia

Euronics Italia ha nomina to Lorenzo Davoli, nuovo Chief Financial Officer – Cfo – che riporterà a Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics Italia. Avrà la responsabilità su tutte le attività e i processi finanziari e amministrativi della centrale, incluso il controllo di gestione e il risk management. Ma non solo.

Un Cfo di grande esperienza

Lorenzo Davoli avrà inoltre il compito di affiancare le aziende socie in questi ambiti e gestire i rapporti con società terze e con Euronics International. Il manager vanta un’esperienza di circa 25 anni nell’area finance e amministrativa, maturata in doversi settori e in aziende con strutture organizzative e dimensioni diverse. Fra queste anche Impregilo, PWC, General Electric e, più recentemente, LIDL, società per la quale ha guidato i processi di trasformazione dell’insegna.

Inoltre, negli anni di consulenza, ha seguito progetti in Rinascente e Auchan consolidando un know how sulle dinamiche del mondo retail. Dal 2016 ricopriva la carica di Cfo in Rivoira, società del gruppo Mitsubishi Chemical Holdings.

Chi è Euronics Italia

Euronics Italia è un gruppo d’acquisto leader nella distribuzione specializzata. Conta 449 punti vendita – sia a marchio Euronics sia con le insegne Comet e Sme – e 6.300 dipendenti. Nel 2020 ha raggiunto un fatturato di 2,60 miliardi di euro (Iva inclusa). Le 10 aziende socie detengono market share di assoluto rilievo nei territori da loro presidiati.

Euronics nasce quindi nel 1999 come evoluzione dello storico consorzio GET, costituito nel 1972 dall’unione di importanti rivenditori italiani del settore. Nel 1990 Euronics Italia ha inoltre contribuito alla nascita di Euronics International, che oggi include oltre 11 mila negozi in 34 Paesi con un fatturato nel 2020 di 21 miliardi di euro.

