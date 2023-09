Due nuovi manager per Takyon

Takyon è una startup innovativa che unisce fin-tech e travel. Introduce per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni dei servizi turistici attraverso la trasformazione degli stessi in beni digitali (NFT). Ha rafforzato il proprio team sales con la nomina di Michele Spadone a Head of Sales e Ronny Penna (nella foto)a Head of Hospitality.

I ruoli di Penna e Spadone

Nei rispettivi ruoli avranno il compito di incrementare la gamma d’offerta (già in aumento) di strutture disposte a diventare partner della startup. Amplieranno il business diretto, marginalità e visibilità tra i possibili clienti. Michele Spadone sarà responsabile dell’ideazione, dell’esecuzione e della supervisione della strategia globale di Takyon. Obiettivo allargare il business. Ronny Penna, in veste di Head of Hospitality, si occuperà di sviluppare il canale Hospitality in Italia e all’estero.

Antonio Picozzi, Co-Founder e CEO di Takyon

“Spadone e Penna, sono due professionisti affermati nel settore travel e hospitality. Takyon è una realtà in crescita, in grado di attirare nomi del loro calibro, motivandoli a collaborare al nostro progetto. Sono certo nel contributo che in veste di Head of Sales e Head of Hospitality apporteranno all’attività”.

Michele Spadone, Head of Sales di Takyon

“Takyon è una startup che incarna l’avanguardia della tecnologia e dell’innovazione nel settore dei viaggi. L’opportunità di rivoluzionare il modo in cui le persone pianificano e sperimentano i viaggi è una missione che mi appassiona. Come Head of Sales contribuirò alla crescita di una piattaforma così pioniera nell’ambito”.

Ronny Penna, Head of Hospitality

“Il progettodi Takyon che ho deciso di sposare è innovativo, imprescindibile nel mercato turistico, come lo sono state negli anni 2000 le prime Online Travel Agencies. Come per esempio Booking.com e nel 2010 i vari Travel Club, come Voyage Privé. E’ giunto il momento di un ulteriore cambiamento con Takyon”.