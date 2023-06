Dubai: non è mai stato così facile investire

“Investi a Dubai”: è online la guida strategica per cogliere le opportunità degli Emirati Arabi. Partendo da zero Nico de Corato, che vive e lavora a Dubai ha ideato uno strumento dedicato a chi vuole comprendere come muoversi negli Emirati Arabi.

«Dubai offre un oceano di possibilità, ma ci sono tante cose da sapere per non fare errori. Con questa guida ho trasformato le mie consulenze in uno strumento che aiuta i miei connazionali a orientarsi prima di fare il grande passo».

Gli italiani che si trasferiscono a Dubai è in costante aumento

Sono oltre 12mila secondo le ultime stime, ma non sempre gli imprenditori che vogliono puntare sulla più importante città degli Emirati Arabi sanno da dove cominciare.

Iniziare un progetto in un paese straniero, specie extra EU, può essere scoraggiante per via della burocrazia, dei problemi linguistici, della diversità di approccio, della lontananza dall’Italia… «Eppure ogni giorno mi contattano italiani che vogliono aprire una società e trasferirsi, chiedendomi in che cosa conviene investire». Dice Nico de Corato, che nella città degli Emirati Arabi vive e lavora da quasi due decenni. La sua esperienza gli ha permesso di sperimentare una vasta gamma di investimenti. Ora il suo know how è raccolto in una guida strategica creata ad hoc “Investi a Dubai”.

Da vent’anni negli Emirari Arabi per aiutare gli investitori

Molto più di un semplice video corso, Investiadubai.ae è una vera e propria piattaforma che, una volta acquistato l’accesso (con pagamento una tantum), rimane sempre attiva. E soprattutto costantemente aggiornata per fornire con regolarità news, spunti e contenuti dalla città degli affari del Golfo Persico.

Particolare attenzione all’evoluzione normativa

«Ho creato questo strumento con l’intento di aiutare gli italiani che vogliono costruire il proprio successo finanziario Dubai a prendere decisioni informate e sicure. È una guida strategica pensata sia per imprenditori alla ricerca di nuove opportunità. Sia per gli investitori privati che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Ci sono tante cose da sapere per non fare passi falsi e massimizzare il risultato. Per esempio, per comprare un immobile avere la residenza non è necessario, ma non tutti sanno che in molti casi è ampiamente consigliato. In quanto dà accesso a numerosi vantaggi. C’è un’ampia casistica e nei video realizzati per Investi A Dubai viene analizzata con esempi pratici».

Come funziona la guida “Investi a Dubai”

L’accesso a Investiadubai.ae costa 1.197 euro ed è un investimento lifetime, perché rimarrà sempre valido e la piattaforma offrirà continui aggiornamenti. La prima parte è incentrata sui primi passi da fare a Dubai. Come ottenere il visto residenti prima di investire negli EAU, cosa sapere prima di pianificare un investimento, come aprire un conto expat HSBC. Mentre la seconda è focalizzata sulle diverse opportunità di investimento che la città offre. Immobiliare, supercar, criptovalute, oro, preziosi, orologi…

Investire in attività già esistenti

Ma anche possibilità di investire in attività esistenti, come società già avviate, ristoranti e altre attività aperte al pubblico. Completano la guida i contenuti extra su documenti e legislazione.

Chi è Nico de Corato

Ingegnere delle Tlc e un ultramaratoneta specializzato in imprese sportive in solitaria, Nico de Corato si è trasferito a Dubai nel 2004. E, dopo anni di esperienza lavorativa negli Emirati Arabi, ha deciso di avviare una vera e propria attività di consulenza per gli italiani che vogliono cogliere le opportunità offerte dal paese mediorientale. La sua area di expertise comprende l’apertura di società, gli investimenti e la normativa per l’ottenimento del visto residenti.

È amante di sport e supercar e ha più di 50.000 iscritti al suo canale Youtube. Tieni di tips e consigli utili su investimenti, acquisti, normative, pagamento delle tasse. Ma anche vita quotidiana e curiosità su un paese in cui già 12.000 italiani si sono trasferiti per vivere e lavorare.