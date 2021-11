Dopo Civitavecchia Rif Line apre all’Oriente il porto di Salerno

Dopo aver sfidato i colossi armatoriali del mondo ora Rif Line apre il porto di Salerno all’Oriente

La tratta Rif Line che collega direttamente Italia e Cina, dopo Civitavecchia, vedrà protagonista anche il porto di Salerno. L’azienda di logistica continua il suo piano di espansione, rivolgendosi direttamente anche ai fornitori e caricatori del Mezzogiorno.

L’obiettivo è quello di essere “una porta aperta sul mondo” partendo proprio dai porti italiani, dando valore aggiunto al territorio. Dopo la strategica tratta inaugurata a Civitavecchia, che collega l’Italia all’Oriente senza scali intermedi, Rif Line approda ora anche a Salerno. Un esordio importante, per il Sud Italia, che avverrà nel giro di poche settimane, in occasione del primo scalo della nave Green Ocean. Una nave scelta dallo spedizioniere per la sua capacità di coniugare i bisogni del mercato con la sostenibilità ambientale.

Porto di Salerno: una scommessa vinta da Rif Line

L’importante player delle spedizioni ha investito su un proprio servizio di linea, che mette in contatto diretto i porti di Shanghai e Civitavecchia. Una tratta rivoluzionaria e necessaria per le attuali nuove esigenze legate al trasporto delle merci, che accorciare la distanza tra Cina e Italia. Oggi Rif Line potenzia e raddoppia con una nuova destinazione strategica: quella di Shenzen. Inoltre incrementa la flotta (Iberian Express e Cape Flores) con l’ingresso della Green Ocean.

Porto di Salerno per fornitori e Pmi del Mezzogiorno

I traffici tra Cina e Italia attraverso il porto di Salerno puntano ai fornitori e caricatori del Mezzogiorno. Una decisione, quella dello spedizioniere italiano, mirata visto che lo snodo è iscritto nella I classe della II categoria dei porti marittimi. Inoltre riveste un ruolo significativo per il sistema industriale e commerciale del Centro-Sud e per la movimentazione dei container. La Commissione Europea, in concomitanza con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), è favorevole a concedere nuovi finanziamenti per interventi infrastrutturali dello scalo.

Francesco Isola amministratore delegato della società di spedizioni

«La scelta di operare da Salerno rientra in un ampio progetto che stiamo sviluppando e portando avanti con impegno per essere più vicini alle aziende del territorio. Abbiamo costruito un network internazionale forte, diffuso, capillare in particolare in quelle aree nelle quali il commercio internazionale è maggiormente in crescita. Siamo presenti con personale specializzato, numerosi uffici diretti e uffici di rappresentanza».

Agostino Gallozzi presidente Salerno Container Terminal

«Siamo soddisfatti della decisione presa da Rif Line di inserire Salerno Container Terminal come secondo scalo italiano sulla rotta diretta tra la Cina ed il nostro Paese. Rif Line rappresenta una sfida molto interessante ed ambiziosa, assunta da una compagine italiana, motivata dalla propria esperienza. E a servizio di un mercato che attualmente vive una fase di tensione sulla disponibilità di stiva e che cerca soluzioni alternative».

E in gennaio Rif Line anche il Bangladesh

A gennaio Rif Line inaugurerà un nuovo collegamento, questa volta con il Bangladesh (dove la società ha 2 sedi, a Chittagong e Dhaka). Una tratta caratterizzata da un transit time di 16/18 giorni e con partenze regolari ogni 20 giorni. Un traguardo importante visto che il Paese sito sul Golfo del Bengala sta ora diventando il nuovo polo manifatturiero asiatico. Non solo, tornando in territorio italiano, ci sarebbe allo studio anche l’idea di servirsi, in un prossimo futuro, anche di un porto del Nord Italia. Aggiunge Isola: “è chiaro che alcune aree diventeranno sempre più fondamentali per il settore e noi guardiamo al futuro, puntando a crescere sempre di più».

Rif Line è un network internazionale in cui, ogni giorno, oltre 1000 persone lavorano per la movimentazione delle merci. Da qualunque paese del mondo, verso qualunque paese del mondo. Rif Line è passione: per il lavoro, per l’innovazione, per la qualità. RifLine è cuore italiano e Valore globale».

