Docplanner acquisisce jameda, leader tedesco

Docplanner è un marketplace dedicato alla sanità fornitore di soluzioni SaaS per medici e cliniche conosciuto in Italia come MioDottore. Ha acquisito jameda, piattaforma tedesca per medici e pazienti di Hubert Burda Media con sede a Monaco di Baviera. jameda collabora con circa 20.000 medici e può contare 8 milioni di pazienti che utilizzano la piattaforma ogni mese. Un valore aggiunto per la base clienti globale di Docplanner, che include 110.000 medici e quasi 70 milioni di pazienti mensili.

Docplanner investirà in jameda capitali e competenze globali e si concentrerà sulla rapida crescita dei team sales, customer care e marketing dell’azienda. In Germania intende inserire in organico oltre 200 nuovi membri del team in jameda e investirà 250 milioni di euro nei prossimi 2 o 3 anni. Inoltre punta a fornire al mercato soluzioni più innovative combinando prodotti e strategie efficaci di entrambe le aziende.

Dal 2017, quando si era aperto ai mercati di Messico e Brasile il gruppo è operativo anche in Italia, Spagna, Turchia e nel suo Paese di origine, la Polonia. Con questa acquisizione, Docplanner sarà attivo nei mercati che generano oltre il 50% della spesa sanitaria europea complessiva e l’84% di quella in America Latina.

Florian Weiss ceo di jameda

“Docplanner è il partner perfetto per jameda, poiché entrambi condividiamo gran parte della stessa eredità e storia. jameda crede nell’importanza di creare relazioni di fiducia tra medici e pazienti e si impegna a sfruttare soluzioni digitali nuove per favorirne i legami. Rendere l’assistenza sanitaria più umana è sempre stato al centro di ciò che facciamo. E la partnership con Docplanner aiuterà la nostra visione a evolvere e consolidarsi”.

L’acquisizione è un passo aggiuntivo nella strategia di crescita di Docplanner che ha già raggiunto importanti risultati e siglato partnership di successo a livello globale. Ha effettuato altre 6 acquisizioni, tra cui: TuoTempo in Italia (2019), Doctoralia in Spagna (2016) ed Eniyihekim (ora Doktortakvimi) in Turchia (2014).

