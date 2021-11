Smart Paper accoglie Gianni Racchetti

Gianni Racchetti è il nuovo senior advisor dell’area finance di Smart Paper, società di Minsait (Gruppo Indra).

Racchetti è un manager di grande esperienza nel mondo bancario. Basta verificare la lunga serie di appellativi e incarichi di seguito riportati per dovere di cronaca. E’ stato direttore centrale e cio di Banca Intesa. Ha trascorso diversi anni in Olivetti come direttore della divisione finance per Italia e Spagna. È stato finance market development manager in Hewlett Packard e senior advisor in C-Global Cedacri. Alla fine degli anni 2000, è stato anche vice president di Sempla (oggi GFT Italia), con il ruolo di direttore business development-merge & acquisition. Una carriera di alto profilo non c’e che dire.

E cosa dovrebbe succedere con l’arrivo di Gianni Racchetti in Smart Paper? Semplice in strettissima sinergia con Minsait, nasce la Business Unit Finance BPO. Il suo obiettivo è quello di accompagnare la trasformazione digitale di banche (con la b minuscola) e assicurazioni (con la a minuscola). Da sempre banche a assicurazioni hanno la necessità di focalizzarsi sui processi di core business e di ottimizzare la forza lavoro e valorizzare le attività più strategiche.

Quattordici banche tra Spagna e America latina si affidano a Minsait

A gennaio di quest’anno, Smart Paper è stata acquisita dalla spagnola Minsait, la società che raggruppa il business IT e della trasformazione digitale del gruppo Indra. L’accordo ha consentito alle due società di unire le forze e proporsi al mercato con un’offerta integrata “end-to-end”.

Le prime dieci banche spagnole e quattro delle dieci più grandi banche dell’America Latina si sono affidate a Minsait per esternalizzare le proprie operation. Ecco qual è il principale motivo dell’arrivo di un uomo di esperienza come Racchetti che avrà molto lavoro da svolgere nei prossimi mesi.

Evitati 2,5 miliardi di euro di frodi

L’azienda offre più di 90 tipi di processi di business bancario e supporto per la gestione di più di 21,5 milioni di carte di pagamento all’anno. Grazie ai suoi servizi si sono evitati 2,5 miliardi di euro di frodi. Minsait ha un’offerta completa di gestione end-to-end nel segmento dei servizi ipotecari. Offre strumenti e soluzioni per l’intera gamma di servizi in tutta la catena delle operazioni di gestione dei mutui (pre e post-firma).

Chi è Smart Paper

E’ un’azienda (con la a minuscola) di Minsait, che raggruppa il business IT e di trasformazione digitale del gruppo Indra. Nata in Basilicata opera da oltre 20 anni nel settore del content e document management, Smart Paper. E’ specializzata nel disegnare e realizzare soluzioni avanzate e complete di business process outsourcing. Negli ultimi anni, ha ampliato la propria offerta implementando soluzioni di back office diventate il riferimento per il mercato italiano. Smart Paper e le aziende collegate impegnano attualmente oltre 1.000 dipendenti, distribuiti tra Basilicata, Veneto e Lettonia.

La capogruppo Minsait

Minsait, una società di Indra, è specializzata nella consulenza negli ambiti della trasformazione digitale e delle information technologies in Spagna e America Latina. Detiene un’alta specializzazione e conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale. Inoltre è leadership nell’innovazione e nella trasformazione digitale e sa focalizzare l’offerta su proposte di valore basate su soluzioni end-to-end, con un elevato grado di segmentazione. Le proprie capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

In Italia conta più di 2000 professionisti che lavorano su tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi. Come nel content & process technologies, customer experience technologies, solutions architects e data & analytics, che offrono soluzioni e servizi di valore nei mercati in cui opera. L’ Italia rappresenta per Minsait il centro di eccellenza globale per le tecnologie customer experience. Dove abbinare la presenza geografica con una consolidata capacità di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.

