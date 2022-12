Deutsche Bank: Di Stefano nuovo Vice Chairman

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di Pierpaolo Di Stefano come Vice Chairman, EMEA Origination & Advisory (O&A). Basato tra Londra e Milano, Di Stefano entrerà in Deutsche Bank il 1° gennaio 2023 e riporterà a Berthold Fuerst, Global Co Head, M&A.

Esperto in Investment banking

Di Stefano dispone di un’ampia esperienza in M&A e di una profonda conoscenza dell’Investment Banking e dei servizi finanziari. Potrà garantire connettività internazionale alla piattaforma della banca. Negli ultimi quattro anni, è stato Chief Investment Officer di Cassa Depositi e Prestiti e Ad di Cdp Equity, il veicolo di gestione degli investimenti azionari strategici del Gruppo Cdp. In questo ruolo ha coordinato investimenti diretti e indiretti per oltre 10 miliardi di euro in diversi settori, tra cui le infrastrutture, l’IT, i pagamenti digitali, i servizi finanziari e l’industria. Prima di Cdp ha trascorso 25 anni nel settore dell’Investment Banking, ricoprendo ruoli di leadership in Citi ed altre banche internazionali.

Berthold Fuerst, global co head M&A di Deutsche Bank

“Di Stefano avrà un ruolo fondamentale nel rafforzare il dialogo strategico con i nostri clienti nella regione EMEA. Il suo contributo e la sua esperienza su opportunità pan-europee assicureranno la leadership al team italiano di Origination & Advisory”.