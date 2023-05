Cristina Zenati Costanzo entra in EasyVista

EasyVista, software provider nomina Cristina Zenati Costanzo come nuova Global Chief People Officer. Si tratta di un altro cambiamento guidato dal CEO Patrice Barbedette. Cristina Zenati Costanzo, che ha già avuto un impatto significativo in azienda negli ultimi 3 mesi, ha molti obiettivi per EasyVista.

Contribuire alla strutturazione di un gruppo in rapida crescita.

Costruire un’esperienza unificata e positiva per i dipendenti

Sviluppare una forte dinamica di identificazione, sviluppo e fidelizzazione dei talenti integrando le migliori pratiche HR

Dare priorità al capitale umano nella lista dei valori aziendali

Per aiutarla in questa missione, si affiderà a un team di 4 professionisti HR altamente specializzati – con sede principalmente in Francia. Nonché a stakeholder regionali situati in tutte le sedi operative internazionali di EasyVista (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna, Italia, Portogallo). Cristina lavorerà a stretto contatto con l’Executive Leadership di EasyVista, composta da Patrice Barbedette (CEO), Pauline Caillard (CFO), Evan Carlson (COO), Michaël Cohen (CTO) ed Emmanuel Bagaglia (CCEO).

“Unirsi a EasyVista è una grande opportunità”. Dice Cristina Zenati Costanzo. “In collaborazione con gli altri membri del Comitato Esecutivo e con il team HR, abbiamo una roadmap ambiziosa. Siamo in grado di offrire un’eccellente gestione strategica dei nostri talenti e per raggiungere i nostri obiettivi operativi. Il livello di energia e di impegno all’interno dell’azienda è impressionante e perfettamente in linea con il nostro piano strategico.”

Chi è Cristina Zenati Costanzo

Vanta un’ampia esperienza nella gestione del personale nel settore tecnologico. Più di recente, Zenati Costanza ha lavorato con Telindus, Novidys, Exaprobe e IDEXX Laboratories prima di unirsi a EasyVista nel mese di marzo.

Patrice Barbedette, CEO di EasyVista

“Siamo lieti che Cristina si unisca al nostro Executive Leadership Team. Siamo impegnati in una trasformazione aziendale a tutti i livelli, e la gestione delle persone è fondamentale per sostenere un impatto a lungo termine. Cristina sarà in grado di fornire a ogni dipartimento consigli utili per guidare al meglio l’evoluzione della nostra organizzazione. Implementerà i processi di talento trasversali all’interno dell’azienda. La sua carriera l’ha portata a esplorare diversi aspetti della gestione delle risorse umane. Inoltre attribuire un ruolo centrale alla gestione dei talenti come mezzo di crescita o di trasformazione.

Chi è EasyVista

E’ uno dei più importanti software provider di soluzioni IT end-to-end, tra cui service management, supporto remoto, IT monitoring e tecnologie di self-healing. Facilita alle aziende l’adozione di un approccio incentrato sul cliente, proattivo e predittivo al servizio IT, al supporto e alle operazioni IT. Aiuta oltre 3.000 aziende in tutto il mondo ad accelerare la trasformazione digitale, consente ai leader di migliorare la produttività dei dipendenti. Inoltre ridurre i costi operativi e aumentare la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti nei servizi finanziari, sanità, istruzione, produzione e altri settori.