Contentsquare si rafforza con tre nuove nomine per supportare l’organizzazione del dipartimento IT dell’azienda.

A Martin Decrême (nella foto) è stata conferita la carica di Chief Information Officer. Lavorerà a stretto contatto con il comitato esecutivo di Contentsquare e con il team Finance per sviluppare e implementare un programma di Business Intelligence aziendale.

I team IT e Business Intelligence si supporteranno reciprocamente

I team IT e Business Intelligence si supporteranno reciprocamente nelle operazioni quotidiane. Decrême contribuirà alla gestione del cambiamento con un approccio delineato in base alle necessità di business e profonde competenze in materia di sistemi e analisi. Decrême riporterà a Patrick Chatain, Chief Technology Officer.

Rinforzi per i team Impact e Legal

Contentsquare sta inoltre espandendo il team Impact e Legal. Lo fa con la nomina di Judicaël Phan a VP Digital Trust e Global Data Protection Officer (DPO) e di Emily Bove a VP of Philantropy.



Da sinistra Judicaël Phan,VP Digital Trust e Global Data Protection Officer (DPO) ed Emily Bove a VP of Philantropy.

Con oltre 20 anni di esperienza negli ambiti della privacy, dell’etica, nel settore legale, IT e innovazione Phan aiuterà a consolidare il focus e gli sforzi di Contentsquare oltre la compliance. Obiettivo: di far leva sull’innovazione per preparare le imprese a far fronte alle aspettative di privacy dei consumatori di domani. Aiutare i brand a costruire con i loro clienti relazioni sane ed esperienze personalizzate che rispettino il diritto alla privacy di ognuno.

Judicaël ed Emily nuovi ingressi per fare rete

Con oltre 17 anni di esperienza nei settori dell’impatto sociale e della filantropia, mobilitando comunità Bove aiuterà a rendere Contentsquare un modello di startup philantropy. Come? Attraverso una strategia di restituzione efficiente e d’impatto, allineata con gli obiettivi, la cultura e i valori di Contentsquare.

Kat Borlongan, Chief Impact Officer Contentsquare

“Siamo lieti di avere quindi Judicaël ed Emily a supporto dell’espansione dei team Impact e Legal. Si tratta di un momento cruciale per Contentsquare e, sebbene siamo ancora agli albori del viaggio verso un contributo a livello sociale della nostra azienda. Sono certa che Judicaël porterà le sue competenze in ambito privacy e data ethics con un approccio innovativo, essenziale per avere un posto di rilievo nel settore dei Data Analytics con la migliore piattaforma di Digital Trust disponibile.”. . Phan e Bove entrano a fare parte del team Impact guidato da Kat Borlongan.

Chi è Contentsquare

Permette ai brand di rendere la loro esperienza digitale più umana. La tecnologia basata sull’ IA trasforma i dati comportamentali degli utenti in insights ad ogni tappa del loro percorso online (su web, mobile e app), permettendo alle aziende di rendere più umane le loro esperienze digitali, prioritizzare le loro azioni e aumentare le conversioni.

La piattaforma di Contentsquare contribuisce anche alla trasformazione digitale delle aziende, aumentando la fiducia dei clienti e migliorando sicurezza, privacy e accessibilità digitale dei siti. Più di 850 brand nel mondo utilizzano Contentsquare per far crescere il loro business e migliorare l’agilità in un mondo digitale in continua evoluzione. Fondata a Parigi nel 2012 e con uffici in tutto il mondo, Contentsquare fornisce gli insight sull’esperienza online dei clienti su oltre 1 milione di siti web e app in tutto il mondo. Contentsquare ha raccolto 810 milioni di dollari di finanziamenti da importanti investitori, tra cui Softbank, BlackRock e altri.