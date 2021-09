Contentsquare acquisisce Hotjar per aiutare le PMI

Contentsquare – Digital Experience Analytics – si è unita a Hotjar, piattaforma di insights sull’esperienza online, molto noto tra le PMI. Insieme serviranno il mercato end-to-end a livello globale. E permetteranno alle imprese di ogni dimensione di ottimizzare le esperienze digitali fornite ai propri clienti.

Hotjar beneficerà della tecnologia e delle risorse avanzate di Contentsquare, che trarrà vantaggio dalla portata e dall’approccio incentrato sul prodotto di Hotjar.

Contentsquare e Hotjar supportano le aziende nell’interpretare i comportamenti degli utenti online e fornire la migliore esperienza possibile eliminando gli ostacoli e incrementando l’engagement.

Insieme, Contentsquare e Hotjar forniscono insights a circa 1 milione di siti Web in oltre 180 Paesi, esaminando miliardi di comportamenti su Web, mobile e app. Analizza le micro interazioni sui siti che elaborano miliardi di dollari di transazioni al giorno, utilizzando l’IA.

David Darmanin, fondatore di Hotjar

“Abbiamo costruito Hotjar per favorire un miglioramento dei prodotti digitali, permettendo alle aziende di ogni dimensione di servire al meglio i propri utenti finali. Unendoci alla famiglia di Contentsquare, potremo accelerare il nostro lavoro per raggiungere questa visione. Inoltre vogliamo raddoppiare i nostri investimenti in innovazione tecnologica e fornire ancor più valore per i nostri clienti,”

Lo scorso maggio, Contentsquare ha raccolto 500 milioni di dollari di finanziamenti in un round di Serie E, raggiungendo una valutazione di 2,8 miliardi di dollari. L’azienda ha annunciato un incremento del proprio organico globale di oltre 1500 persone nei prossimi tre anni e l’espansione della sua presenza su territori nuovi e già esistenti.

Recentemente ha lanciato tre nuovi prodotti e ha ampliato il proprio portfolio con 11 nuovi brevetti e 28 applicazioni pubblicate o ancora in attesa di brevetto. Ha anche dato vita un incubatore e creato la Contentsquare Foundation, un’organizzazione no profit volta a promuovere l’accessibilità digitale per tutti. Sono oltre 750 i brand globali che hanno scelto Contentsquare, fra cui BMW, IKEA, Microsoft, Rakuten, Sephora, The North Face e Verizon.

Questa è la sesta acquisizione di Contentsquare in due anni, dopo quelle di Upstride, Dareboost, AdaptMyWeb, Pricing Assistant e Clicktale.

Hotjar per le PMI

Hotjar fornisce insight sulla product experience alle PMI. Lavora da remoto e da diverse parti del mondo. Conta su un team di 190 persone in 33 Paesi tra Europa, America e Africa. Si impegna ad apportare cambiamenti positivi e dal 2017 devolve l’1% dei suoi ricavi a Climate Justice. Consente alle PMI di instaurare empatia con i clienti e creare valore apportando i giusti miglioramenti ai propri prodotti, velocemente. Il suo software di insights di Product Experience viene utilizzato da oltre 33.000 clienti. Conta su più di 190 dipendenti, che da sempre lavorano da remoto da 33 paesi diversi, in Europa, America e Africa.

Contentsquare per le PMI

Contentsquare aiuta i brand a costruire esperienze digitali migliori. La sua piattaforma monitora e analizza miliardi di comportamenti digitali, offrendo raccomandazioni intelligenti per aumentare ricavi. Fondata a Parigi nel 2012 ha uffici a Londra, New York, San Francisco, Monaco, Tel Aviv, Tokyo e Singapore. Oggi aiuta oltre 750 imprese in 26 Paesi a fornire esperienze digitali migliori per i propri clienti.

