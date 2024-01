Con Dussmann Service, a Padova gli alunni promuovono il servizio mensa

Sono giunti in questi giorni gli attesi risultati della customer satisfaction somministrata di recente da Dussmann Service delle scuole primarie del Comune di Padova. Lo scopo è quello di verificare lo stato del servizio attivo ormai da diversi anni. Nello specifico la survey ha coinvolto otto scuole. 39 studenti della scuola primaria Cesarotti-Arria, 80 della primaria Ardigò, 79 della primaria Leopardi, 91 alunni della scuola Salvo D’Acquisto. Inoltre 36 della primaria Tommaseo, 44 della Nevo, 70 della scuola Cornaro, 41 della primaria Ferrari e 80 della primaria Arcobaleno. Per un totale di 560 alunni coinvolti.

Un sondaggio che punta a monitorare il servizio per migliorarlo

Tra i dati significativi il fatto che più del 65% degli alunni ha ritenuto tra buona e ottima la cottura della pasta servita durante i pasti. Stessi feedback positivi per quanto riguarda il condimento del primo piatto, valutato positivamente dalla maggior parte degli studenti. Il secondo piatto è stato apprezzato da più dell’80% degli studenti. Percentuali alte anche per la frutta sempre fresca e di stagione e per il pane, definiti “ottimi” dal 50% dei rispondenti. Quasi l’80% degli alunni ha apprezzato anche i contorni.

Più del 70% degli studenti ha dichiarato di sentirsi sazio e soddisfatto

Voti altissimi anche per il personale delle mense scolastiche, definito “molto gentile” da quasi il 70% degli alunni. Infine, valutazioni positive per piatti, vassoi, stoviglie e tavoli, sempre puliti ed in ordine per la maggior parte dei rispondenti al sondaggio.

Chi è Dussmann Service

