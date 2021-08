Come un Gatto in Tangenziale in anteprima su Clubhouse

Domenica 22 agosto alle 11 all’interno di “Camera con Vision” di Clubhouse avverrà la presentazione del film “Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

Per chi teme lo spoiler visivo niente paura

La presentazione di uno dei film italiani più attesi della stagione avviene su Clubhouse l’unico social in cui, anche volendo, non si può far vedere niente. “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto”, è un sequel della pluripremiata commedia diretta da Riccardo Milani nel 2017, nelle sale dal 26 Agosto.

L’appuntamento per l’anteprima è alle ore 11 di domenica 22 agosto su Clubhouse all’interno di “Camera con Vision”, il Club di Vision Distribution. La casa di distribuzione cinematografica è frutto dell’alleanza tra Sky, Cattleya, Indiana Production, Wildside, Lucisano Media Group e Palomar).

I mitici Monica e Giovanni tornano su Clubhouse

La “room” sarà moderata dalle speaker radiofoniche, Laura Antonini (Radio DeeJay), Francesca Cheyenne (RTL), e Matilde Amato (RMC). La regia è di Francesco Altobelli e la produzione di Umberto Labozzetta, Francesca Iorio e Mattia di Lullo. Saranno presenti anche Luca Argentero, Antonio Albanese, Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani.

E se per vederli al cinema ci vuole ancora qualche giorno, per ascoltarli (e magari chissà, parlare con loro) il countdown è iniziato.

