Oggi (27/8) è successo che…

Addio tutto italiano a Charlie Watts batterista dei Rolling Stones

E’ successo che è stato organizzato un addio tutto italiano a Charlie Watts batterista dei Rolling Stones. L’evento si svolgerà su Clubhouse martedì 31 agosto alle ore 11, all’interno della room “Goodbye Charlie Watts”. La room è organizzata dal Club Musica Italiana e vedrà la presenza di Morgan e Andrea Laffranchi.

Satisfaction, Sympathy for the Devil, Wild Horses…ma anche Mick Jagger e Keith Richards sarebbero entrati comunque nella leggenda senza le architetture ritmiche di Charlie Watts? Difficile a dirsi. Quello che di certo sappiamo è che la stessa presenza discreta utilizzata per stare sul palco, l’abbiamo ritrovata nella sua dipartita.

L’addio Italiano a questa pietra miliare (e rotolante) del rock verrà dato all’interno della room organizzata da Francesco Altobelli e Marco Salom.

E’ successo che protagonisti e “special speaker” dell’evento saranno Morgan e Andrea Laffranchi. Ma non solo. Moderatori saranno gli stessi creatori del club Marco Salom, regista e produttore di artisti come Luciano Ligabue, Elisa, Skin. Francesco Altobelli, musicista Indie è il ceo della casa discografica Ondesonore.

Alessio Miraglia è musicista e compositore di colonne sonore dei film “La Bella e la Bestia”, “Dawn of Justice” e “Toy Story 4”.

Insieme a loro si ricorderà la grandezza di Watts, gli aneddoti della sua vita e i ricordi che ci legano indissolubilmente alla magia della sua arte.

VMware organizza VMworld, evento online dal 5 al 7 ottobre 2021

E’ successo che VMware organizza VMworld, evento online in programma dal 5 al 7 ottobre 2021.

Il tema dell’evento di quest’anno è “Imagine That”. Vedrà più di 600 sessioni, 8 learning tracks, demo, hands-on labs online. Oltre ai responsabili di VMware parteciperanno esperti di settore e rappresentanti di aziende leader in Italia e nel mondo.

Il programma

Giovedì 30 settembre alle 4.00 pm CET: Pre-briefing, sotto embargo. Martedì 5 ottobre alle 11.30 am CET: Panel europeo sul Sovereign Cloud.

Mercoledì 6 ottobre alle 10.00 am CET: Keynote di apertura, con Raghu Raghuram, CEO di VMware, e importanti testimonianze di clienti internazionali. Sempre il 6 ottobre alle 11.30 am CET: Roundtable locale, con Raffaele Gigantino, Country Manager per l’Italia e la testimonianza di alcuni clienti italiani.

Il 6 ottobre alle 4:00 pm CET: Q&A con il CEO Raghu Raghuram, e Sumit Dhawan, President di VMware. Per partecipare basta registrarti qui, utilizzando il codice: VMW21-PEM.

Nasce la figura di esperto per la soluzione della crisi d’impresa

E’ successo che è nata la figura di esperto per la soluzione della crisi d’impresa.

Secondo Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili il commercialista è al centro del processo di risanamento aziendale. L’introduzione della figura di esperto di ‘composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa’ rappresenta una svolta importante.

“È una norma migliorabile ma nella quale non mancano aspetti positivi e di valorizzazione della figura del commercialista. Si tratta di un nuovo strumento previsto nel D.L. n. 118/2021, la cui reale portata sul campo sarà tutta da valutare. Ma questa volta siamo stati, finalmente, considerati gli interlocutori naturali a cui rivolgersi per la nomina dell’esperto”.

Per questo Ungdcec ha intrapreso un percorso di dialogo e confronto con la Commissione istituita dal ministero della Giustizia. Questo per dimostrare di essere in prima linea su tanti aspetti della professione.

La novità principale riguarda il fatto che i commercialisti, diversamente dagli avvocati, sono gli unici ai quali viene richiesta la sola iscrizione da almeno 5 anni all’Albo. “Questo elemento quindi rappresenta il legittimo riconoscimento delle competenze specifiche in campo economico-aziendale dei commercialisti”.

Il commercialista rappresenti la figura in grado di valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento dell’impresa. Requisito sostanziale per l’avvio della nuova composizione negoziata. Gli altri professionisti interessati a questo incarico dovranno dimostrare di avere acquisito competenze”.

Per tutti i soggetti interessati, quindi, il Decreto prevede che l’iscrizione all’elenco sia subordinata al possesso della specifica formazione prevista dall’emanando Decreto dirigenziale del Ministero.

Quindi Ungdcec ha organizzato un webinar per il 15 settembre. E sta per questo predisponendo corsi per adempiere all’obbligo previsto per rispondere alla richiesta degli iscritti subito dopo la pubblicazione del Dm.

L’OCTO Connected Forum si svolgerà il 17 settembre 2021 dalle 13.30

E’ successo che è stato presentato Connected Forum, evento in programma il 17 settembre 2021 dalle 13.30, sarà dedicato alle sfide italiane e globali nel settore della mobilità connessa. Lo streaming sarà accessibile attraverso una registrazione via e-mail sul sito dell’evento, nella sezione “Prenota Biglietto”.

L’evento è frutto di una partnership strategica. Partecipano OCTO – azienda leader nelle soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo, la Smart Mobility e l’IoT – (5,5 milioni di utenti) e The European House – Ambrosetti. Il Forum approfondirà le sfide legate al futuro della mobilità connessa in Italia e nel mondo grazie al contributo di istituzioni, esperti accademici, top manager e dirigenti.

Nel corso dell’evento sarà quindi presentata una ricerca inedita sulla Smart Mobility, si dibatteranno i temi e le proposte elaborate dall’Advisory Board del Forum. Saranno inoltre individuati nuovi modelli di business e discussi progetti pilota e concrete proposte di policies.

Saranno coinvolte oltre 60 aziende e molti speaker internazionali. Tra gli speaker presenti: Nicola Veratelli, ceo di OCTO Telematics; Valerio De Molli, managing partner e addi The European House – Ambrosetti.

Inoltre Marko Bertogna, professore ordinario nel Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e direttore del Laboratorio High-Performance Real-Time.

E’ prevista anche la partecipazione di Fosca Giannotti, direttrice di ricerca di informatica presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione del CNR di Pisa, tra le eccellenze mondiali nell’intelligenza artificiale.

Dino Pedreschi, professore ordinario di Informatica all’Università di Pisa e pioniere della big data analytics. Francesco Bonfiglio, ceo di Gaia-X, l’alleanza europea per ridisegnare il mercato dei dati e del cloud.

Ci sarà anche Giuseppe Benincasa, Dg di ANIASA – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici. Angelo Costa, Ad di Arriva Italia, azienda leader nei servizi di trasporto passeggeri. Presente anche Giovanna D’Esposito, Gm Southern Europe di Uber. John Saffrett, deputy ceo di ALD Automotive, azienda leader del noleggio a lungo termine.

