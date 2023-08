CoFiP a congresso dal 29 al 30 settembre

CoFiP, Associazione Consulenti Finanziari Professionisti, ha indetto il VI Congresso Nazionale da venerdì 29 e sabato 30 settembre 2023 presso l’Hotel Eden a Cinquale di Montignoso (MS).

Due giorni di conferenze e speech legati ai temi di attualità finanziaria che danno il titolo all’evento: «Le Competenze del CFP come Fattore di Successo per l’Impresa». Una kermesse con oltre 350 soci CoFiP provenienti da ogni parte d’Italia. Insieme discuteranno sulla comunicazione finanziaria, sul valore per Imprese e professionisti e sulla finanza ESG.

Le Competenze del CFP come Fattore di Successo per l’Impresa

Il venerdì 29 settembre si inizierà con la plenaria su «Le Competenze del CFP come Fattore di Successo per l’Impresa» e con la tavola rotonda, moderata dal Dott. Mortara Crovetto Marco. Prenderanno parte alcuni dei principali Partner di CoFiP. Si proseguirà con i temi «Earnings management = Early worning», «ESG – Tra Obblighi & Opportunità» e «Introduzione all’attività preventiva del CFP».

L’evento si concluderà con l’Assemblea Straordinaria e gli ultimi interventi, «Creare consapevolezza all’imprenditore per comunicare in maniera efficace al sistema finanziario». E inoltre «Fintech: analisi e predisposizione del set documentale di presentazione agli investitori». La due giorni sarà inoltre punteggiata dagli speech delle aziende partner di CoFiP.

Due giorni di conferenze ed eventi sulla Finanza d’Impresa

«L’attività del Consulente Finanziario Professionista è diretta ad affiancare l’imprenditore nel monitorare la dinamica finanziaria aziendale. Deve intercettare in anticipo i primi segnali di criticità e agire con interventi correttivi quando l’impresa è ancora in area di sicurezza. L’attività di Corporate Financial Risk Advisory offerta dal CFP è indispensabile anche per mettere al sicuro gli investimenti dell’imprenditore nella propria azienda».

COFIP: I VALORI DELLA FINANZA, LA FINANZA DEI VALORI

CoFiP è l’Associazione Consulenti Finanziari Professionisti nata nel 2014 con la missione di aiutare le PMI nell’accedere consapevolmente al mondo finanziario. Permette ai due attori di rapportarsi in maniera più evoluta e di coprire il divario di costi e tempi formatosi tra chi necessita di finanziamenti. E i professionisti ad assistere l’impresa nel comunicare efficacemente e con consapevolezza il proprio valore. Gli specialisti associati a CoFiP supportano non solo le imprese, ma anche la finanza, per ritornare a essere il motore della promozione sociale e ritrovare i propri valori.

Annovera circa 350 professionisti associati, principalmente Commercialisti

È iscritta nell’elenco delle associazioni professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione speciale. Una sezione dedicata agli organi autorizzati al rilascio degli attestati di qualità dei servizi, in ottemperanza della legge n°4 del 14 gennaio 2013.