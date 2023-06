Coca-Cola sempre più spumeggiante

Coca-Cola annuncia tre nuove nomine per il mercato italiano

Si tratta di Luca Santandrea assume il ruolo di General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026. Oleg Mamaev sarà il nuovo Frontline Activation Marketing Director. A Raluca Vlad il ruolo di Franchise Operations Director

Luca Santandrea è il nuovo General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026

Luca, che vanta un’esperienza in azienda lunga più di 18 anni, nel campo del marketing, del commerciale e del finance. Torna in Italia dopo aver guidato Serbia, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord come Franchise Country Manager. Il suo compito sarà quello di guidare la strategia e l’esecuzione locale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, collaborando con gli stakeholder interni ed esterni. Obiettivo: garantire che l’Italia raggiunga gli obiettivi di business e consegni un’eredità Olimpica e Paralimpica con un’importante focus sulla sostenibilità.

Luca Santandrea

Oleg Mamaev è Frontline Activation Marketing Director per Italia, Albania, Grecia, Cipro e Malta

Dovrà coordinare il team che gestisce le strategie di marketing e comunicazione dei brand di The Coca-Cola Company. Un ruolo che ha l’obiettivo di creare sinergie tra i vari Paesi. E inoltre alimentare una cultura che ispiri la formazione, la crescita e lo sviluppo di un team forte e capace, favorendo la condivisione di best practice. In Coca-Cola dal 2019, Oleg ha una solida esperienza di business e marketing sviluppata prima in Procter & Gamble. Lì ha gestito i brand Gillette e Alway. Inoltre il dipartimento di shopper marketing come Brand Director, e poi come responsabile della strategia e dell’innovazione di Avon.

Oleg Mamaev

Raluca Vlad è Franchise Operations Director per l’Italia

Dopo due anni come Frontline Activation Marketing Director Italia e Albania, Raluca Vlad (nella foto di apertura) assume il ruolo di Franchise Operations Director per l’Italia. Guiderà il team che, in collaborazione con i partner imbottigliatori, si occupa di far crescere costantemente il business e sviluppare il portafoglio prodotti. Ha quasi 10 anni di esperienza all’interno dell’azienda. Ha sviluppato piani per i brand di succhi dei 26 Paesi del Centro ed Est Europa, E’ arrivata in Italia per guidare la strategia di comunicazione dei principali marchi.

Coca-Cola Italia

E’ una total beverage company che offre ai suoi consumatori oltre 500 brand in più di 200 Paesi. Oltre a Coca-Cola, il portfolio prodotti include brand come AdeZ, FUZETEA, Royal Bliss, Fanta, Sprite, Powerade e Acque Lilia. Lavora per ridurre l’impatto ambientale reintegrando l’acqua che utilizza per produrre bevande e promuovere il riciclo dei packaging. Ha più di 700 mila dipendenti e contribuiamo alla creazione di opportunità economiche in tutti i Paesi in cui siamo presenti. Dal 1927 in Italia, conta 5 stabilimenti e oltre 2.000 dipendenti con un portfolio che comprende 40 prodotti.