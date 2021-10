Cennamo e Salviato entrano nel board di Locare

La startup padovana guidata da Andrea Napoli accoglie nel proprio team due importanti figure del panorama manageriale italiano e internazionale: Tino Cennamo e Fabio Salviato. Questo durante le settimane finali della campagna di equity crowdfunding su BacktoWork e dopo un accordo con Airbnb Italia per un progetto pilota sulle locazioni a carattere transitorio.

L’ex Ad Disney Italia e il fondatore di Banca Etica nell’advisory board

Tino Cennamo è un imprenditore con una carriera che lo ha visto in aziende come Apple, Walt Disney, Sony Bmg, Siae, Rai. «Andrea Napoli è uno di quegli imprenditori che fa la differenza per un’azienda. Locare non è solo business, ma anche un progetto sociale perché tutelando gli affitti, protegge uno dei beni principali degli Italiani: la casa. Con Locare ho capito che possiamo fare un pezzo di strada insieme e ho investito personalmente nella campagna in corso».

Fabio Salviato fino a poco tempo fa, è stato presidente di Banca Etica. «I servizi offerti da Locare si identificano nel futuro che io auspico, con maggiore inclusione e un forte impatto sociale spinto dall’innovazione offerta. Ho accettato l’invito di entrare nell’advisory board di Locare per dare il mio supporto a una sostenibilità etica del mercato degli affitti”.

Startup sostenuta dal Ministero dello Sviluppo

Locare che proprio nei giorni scorsi è stata selezionata tra le 65 startup italiane incubate da Techinnova, incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo. A breve parteciperà al programma di incubazione e accelerazione di Skolkovo Foundation, grazie proprio a un accordo con Techinnova. Skolkovo Foundation è il più importante incubatore russo e tra i più grandi in Europa, responsabile del Russian Skolkovo Innovation Center. E’ un centro scientifico e tecnologico altamente specializzato, focalizzato sullo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie avanzate.

Due o tre cose su Locare

Nata nel 2017 è una startup italiana specializzata nell’assistenza e nella tutela della locazione. Grazie alla tecnologia proprietaria offre servizi per rendere più sicure le procedure di affitto in Italia. La sua missione è di affermarsi come punto di riferimento italiano per le locazioni, offrendo servizi di tutela e gestione dei contratti d’affitto in qualsiasi momento.



Da sinistra Tino Cennamo e Fabio Salviato

