Castrol nomina Vesna Di Tommaso nuovo AD Europa

Vesna Di Tommaso è stata nominata Amministratore Delegato di Castrol Europe e subentrerà a Omer Dormen, oggi in pensione. Vesna svolgerà la sua attività dal Regno Unito e riferirà a Michelle Jou, Amministratore Delegato di Castrol.

Vesna ha svolto diversi incarichi di responsabilità in bp e Castrol

Di recente ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del settore Supply, Midstream e B2B Asia Pacific di bp, con sede in Australia. Prima ancora, ha lavorato a Londra, presso la divisione Fuels Europe & South Africa di Bp. In virtù della sua grande esperienza nel settore delle forniture e della logistica, ha collaborato anche con la divisione Trading and Shipping di bp a Singapore.

Il nuovo piano di rinnovamento del marchio Castrol

La nomina di Vesna coincide con il lancio sul mercato europeo del piano di rinnovamento del marchio Castrol, che prenderà il via quest’anno e si protrarrà nel 2024. La nuova identità del marchio coinvolge il packaging dei prodotti, i programmi di partnership, le diverse strutture aziendali. E inoltre le attività di marketing online e offline e le attività di sponsorizzazione a livello globale.

Michelle Jou, Amministratore Delegato di Castrol

“Vesna porta con sé una grande esperienza e sarà in grado di guidare Castrol Europe in questa fase di crescita e cambiamento. Puntiamo ad espandere il nostro core business all’interno del mondo della lubrificazione ed esploriamo nuove opportunità. Come nella gestione termica dei data center, fornendo ulteriore valore aggiunto ai nostri clienti. Vesna potrà contare sulla sua passione per la gestione e lo sviluppo delle persone, sulle sue capacità di costruire relazioni forti e sulla sua leadership inclusiva e collaborativa”.

Una reputazione molto positiva

Secondo Di Tommaso Castrol gode di una reputazione molto positiva e senza paragoni nell’ambito del post-vendita automotive a livello europeo. Inoltre continua a innovarsi fornendo nuovi prodotti e servizi in un periodo di grandi cambiamenti per il settore. “È con grande piacere che mi unisco a un team così motivato, in concomitanza con il lancio della nostra nuova identità di marchio in tutta Europa. Ci aiuterà a coinvolgere sia i clienti di lunga data, sia i nuovi interlocutori che si confrontano con sfide tecnologiche e commerciali in continua evoluzione”.