A Westport la fornitura di 60mila sistemi Gpl in Algeria

Colpo grosso per Westport Fuel Systems che si aggiudica la fornitura di ben 60.000 sistemi Gpl dal governo dell’Algeria impegnato nella riconversione delle auto da benzina e diesel. Infatti l’Algeria vuole coprire il 50% dei costi di conversione delle macchine da benzina e diesel a Gpl con un incentivo nazionale.

E qui entra in gioco Westport Fuel Systems che è uno dei leader globale nello sviluppo di tecnologie per il trasporto a basso consumo di carburante alternativo e a basse emissioni. La gara d’appalto è stata indetta da NAFTAL, filiale di SONATRACH, società algerina di Oil & Gas. Si tratta di una fornitura di 60.000 sistemi di gas di petrolio liquefatto Gpl che verranno forniti nei prossimi 18 mesi con relativi ricambi, per un valore di 9 milioni di euro.

Previsto l’aumento del 75% delle stazioni di rifornimento NAFTAL

L’aggiudicazione di questa commessa consolida il legame tra Westport Fuel Systems e NAFTAL. Negli ultimi 6 anni il gruppo (sedi ed impianti in Italia a Cherasco (CN), Brescia e Reggio Emilia), ha fornito oltre 120.000 kit di GPL a NAFTAL. Mostrando una grande capacità operativa nel fornire sistemi di alimentazione a prezzi accessibili ai mercati emergenti. I sistemi oggetto di questa fornitura sono proprio prodotti in Italia.

L’Algeria sostiene la crescita del Gpl

L’Algeria sostiene fortemente la crescita dell’Autogas (Gpl per automobili) che è stato selezionato dal governo algerino come carburante strategico per il futuro del paese. Il Gpl è una risorsa nazionale abbondante in Algeria, ampiamente disponibile attraverso una rete di circa 1.000 stazioni di rifornimento. Secondo le statistiche NAFTAL, il Paese conta più di 650.000 veicoli alimentati a Gpl, il 10% del numero totale di autovetture (giugno 2021). Numeri che rendono il Paese del Mediterraneo uno dei maggiori utilizzatori di veicoli a Gpl in Africa.

David M. Johnson ceo di Westport Fuel Systems

“Questo ordine consolida la forte partnership tra Westport Fuel Systems e NAFTAL. Inoltre evidenzia le nostre capacità tecnologiche e l’alta qualità dei nostri prodotti. Siamo orgogliosi di supportare il piano strategico nazionale algerino per l’espansione dell’utilizzo del Gpl. Il carburante sprigiona meno emissioni inquinanti, come N0x, rispetto al diesel e alla benzina, e contribuisce ulteriormente alla transizione globale in atto verso carburanti più puliti.”.

NAFTAL è fortemente impegnata nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal governo algerino. Sostiene un maggiore utilizzo del Gpl come carburante nazionale per garantire la sostenibilità ambientale e l’efficienza economica dei trasporti pubblici e privati. Per favorire l’utilizzo per le automobili, il governo algerino copre il 50% dei costi di conversione con un incentivo nazionale concesso attraverso una rete dedicata di officine di conversione. Il governo algerino ha in programma di aumentare di 600 unità il numero di stazioni di Gpl Autogas, oltre alle 1.000 già in funzione. Un aumento del 75% del numero di stazioni di rifornimento NAFTAL in Algeria dotate di Gpl entro il 2023.

