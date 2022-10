Candice Llorens nuova CMO di KIKO

Candice Llorens è stata nominata Chief Marketing Officer di KIKO Milano con l’obitettivo di supportare l’azienda nel potenziamento dell’immagine come Beauty Brand a livello internazionale.

Candice è entrata in L’Oreal Divisione Active Cosmetics nel 2007, come Responsabile Marketing Operativo per Vichy Francia. Nel 2008 è stata quindi nominata Europe Zone Marketing & Business Development Manager ruolo nel quale ha contribuito al lancio del marchio statunitense Skinceuticals.

Negli anni, è entrata a far parte della divisione L’Oreal Consumer Product, prima come Brand Manager globale e successivamente come AVP Global Marketing. Ha guidatoanche il marchio L’Oreìal Paris Haircare Elvive a livello globale, con un piano di innovazione in termini di concept, packaging, formule e nuovi processi di produzione.

Ha sviluppato un portafoglio di 8 marchi francesi leader nel settore dell’igiene e della profumeria, guidando la strategia, l’immagine, lo sviluppo prodotti e commerciale. In ultimo, in L’Oreal, con il ruolo di VP Marketing Global, ha guidato lo sviluppo del team New Business, riportando al Presidente della divisione Consumer Product del Gruppo L’Oreal.

Dal 2018 in Yves Rocher con il ruolo di Global Chief Brand Officer e Membro del Executive Committee, Candice ha guidato la strategia di crescita e il piano di trasformazione del brand. Per questo si è avvalsa di un approccio multichannel, della ristrutturazione del modello organizzativo e dei processi interni.

Simone Dominici, CEO di KIKO Milano

“L’esperienza di Candice e il suo profilo internazionale ci aiuteranno ad accelerare la trasformazione del brand KIKO Milano da Make Up Brand a Beauty Brand- Ci aiuterà ad affermarci sul mercato globale anche in nuove categorie del beauty”.

Chi è KIKO

E’ una multinazionale italiana che ha innovato il settore globale dei cosmetici introducendo un nuovo modello di vendita ed esperienza di acquisto. Fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, è un Brand iconico del Made in Italy. Coniuga la tecnologia e l’innovazione di prodotto con la creatività del settore della moda e dell’arte del make-up. I suoi prodotti sono venduti in 46 paesi, attraverso una rete di oltre 950 punti vendita.