KIKO si affida a Fabio Lo Prato

La nomina di Fabio Lo Prato come Country Director Italia & Global Franchising Director segue quella di Cristian Mazzoleni, Cfo e di Rabih Hamdan, Cta. Rientra nella strategia di KIKO di rafforzare il team italiano. Allo stesso tempo, ha l’obiettivo di accelerare la crescita del canale Franchising in cui è previsto lo sviluppo in nuovi mercati nei prossimi mesi.

Lo sviluppo che viene dal Franchising

Fabio Lo Prato vanta un’esperienza ultraventennale nella gestione di mercati di prodotti di consumo, del settore Beauty, del lusso e di prodotti professionali. Un particolare focus nell’area del digital, del marketing e del Finance & Sales, con un approccio multicanale in termini di Customer Experience & Journey. Dopo un’esperienza nel marketing in Bosch e in Gillette, Lo Prato si è spostato in Lancôme, gruppo L’Orèal, dal 1995 al 2002, in Italia e in Francia. Con il ruolo prima di Direttore Commerciale Italia e successivamente di Direttore Marketing Francia, ha contribuito a sviluppare una nuova mentalità e un approccio al business “consumer oriented”.

Un’esperienza ultradecennale per Lo Prato

Dal 2002 al 2016 si è occupato della gestione del portafoglio con ruoli crescenti prima di Direttore commerciale L’Orèal Luxe e poi Dg L’Orèal Professionnel. Ha contribuito attivamente all’aumento del fatturato, della quota di mercato e della profittabilità del gruppo. In seguito, dal 2016, Lo Prato ha assunto in Naïma il ruolo di Managing Director del gruppo di beauty store di profumeria, contribuendo alla creazione del brand e alla realizzazione di un innovativo business model omnichannel.

KIKO è una multinazionale italiana che ha innovato il settore globale dei cosmetici introducendo un nuovo modello di vendita ed esperienza di acquisto. Fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, è controllata dalla holding Odissea S.r.l. e partecipata dalla Private Equity Peninsula, che detiene una quota del 38%. I prodotti KIKO sono venduti in 46 paesi, attraverso una rete di oltre 950 punti vendita.