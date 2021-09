BlackRock Foundation stanzia 100 milioni di dollari per l’energia pulita

BlackRock Foundation stanzia 100 milioni di dollari americani a favore del Programma Catalyst di Breakthrough Energy. Obiettivo: accelerare lo sviluppo di soluzioni climatiche per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050.

Larry Fink chairman e ceo di BlackRock

“Per mobilitare i 50.000 miliardi di dollari necessari a finanziare la transizione energetica globale serviranno nuove partnership pionieristiche tra pubblico, privato e no profit. La nostra partnership con il Programma Catalyst consiste in un impegno filantropico quinquennale”.

Nella fase iniziale, il programma punterà ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di quattro tecnologie per l’energia pulita. Cattura diretta di CO2 dall’atmosfera, idrogeno verde, stoccaggio di energia a lungo termine e carburanti sostenibili per l’aviazione. Catalyst investirà in queste tecnologie con l’obiettivo di ridurne i costi, renderle competitive rispetto ai sistemi che emettono gas serra.

Bill Gates fondatore di Breakthrough Energy

“Dobbiamo far sì che tecnologie e prodotti che non generano emissioni siano convenienti quanto quelli che ne producono. Le tecnologie comprese nel programma Catalyst sono indispensabili per permettere al nostro pianeta di raggiungere il Net zero. Ma richiedono ingenti investimenti per diventare economicamente accessibili al mondo intero. Possiamo ridurre i relativi Green Premium, accelerarne l’immissione sul mercato e ottenere un notevole un impatto positivo sul nostro pianeta.”

L’obiettivo della fondazione è creare prosperità sostenibile a beneficio di un crescente numero di persone e comunità e dell’intero pianeta, stanziando capitali a sfondo filantropico e realizzando partnership per far crescere economie e comunità inclusive e sostenibili. Oltre a il ruolo di finanziatore, BlackRock collaborerà con Catalyst per promuovere investimenti in progetti dimostrativi su scala commerciale, fornire prospettive sul continuo impegno del settore privato,. Ma anche offrire informazioni approfondite su strategie d’investimento e di lancio, e invitare un crescente numero di società a partecipare al programma Catalyst.

L’energia pulita rappresenta una priorità per BlackRock e i suoi clienti

Nella prima parte dell’anno BlackRock ha stanziato 250 milioni di USD a favore della Climate Finance Partnership per investire nella generazione di energia da fonti rinnovabili, in soluzioni di stoccaggio dell’energia e in servizi di trasporto elettrico nei mercati emergenti. Inoltre ha annunciato che avrebbe costituito una partnership mirata a promuovere soluzioni per la decarbonizzazione mediante fondi di venture capital e fondi di investimento di private equity in fase iniziale di crescita. Fondi che si focalizzeranno sul favorire l’avanzamento delle soluzioni di decarbonizzazione per accelerare gli sforzi globali volti a raggiungere un’economia Net zero, entro il 2050.

