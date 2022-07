Banca Sistema vola a Roma

La filiale di Banca Sistema ha raggiunto oltre 3.300 polizze e 1.750 clienti attivi con 8 milioni di euro di outstanding nel credito su pegno registrando in 5 anni una crescita esponenziale.

Dopo Milano anche Roma si rinnova

Il Gruppo in 5 anni dall’apertura della filiale ProntoPegno Roma, seconda filiale del Gruppo in ordine cronologico dopo quella di Milano, offre ai clienti capitolini nuovi servizi. Inoltre garantisca un accesso ad un canale alternativo di finanziamento semplice ed immediato come il prestito su pegno.

Anche l’app DigitalPegno tra i nuovi servizi

ProntoPegno Roma ha anche tenuto il passo sull’offerta di servizi innovativi come l’app DigitalPegno che vede il 18% dei clienti registrati e il 14% dei rinnovi della filiale eseguiti online.

Inaugurata il 3 luglio 2017 in Via Romagna 25, la nuova sede di via Gaetano Donizzetti 12/A è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.45 e dalle 15 alle 16.15.

ProntoPegno di Banca Sistema nel primo trimestre 2022 ha raggiunto impieghi per 92 milioni con 55 mila polizze emesse, più di 30 mila clienti, 13 filiali e un tasso di solo il 2% di beni venduti all’asta.

Un impegno per il pegno

“Il credito su pegno si conferma un valido strumento di liquidità immediata per le famiglie italiane trasformando beni talvolta futili in flusso finanziario”. Ha detto Giuseppe Gentile, Direttore generale di ProntoPegno. “La nuova sede di Roma, più spaziosa e tecnologica, vuole diventare un punto di riferimento per chi vuole far fronte a spese mettendo a reddito oggetti dimenticati nel cassetto. A fronte di un bene, oro e orologi di marca, che viene consegnato in pegno il cliente riceve il finanziamento commisurato alla stima dell’oggetto sottoposto a perizia senza perderne la proprietà”.