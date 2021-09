Banca Sistema al fianco di OSA con 3 milioni di euro

Banca Sistema ha erogato un finanziamento chirografario con garanzia dello Stato da 3 milioni di euro in favore di OSA. La società cooperativa da oltre 35 anni opera in ambito sanitario e socioassistenziale offrendo attività e servizi a elevato impatto sociale.

Questa operazione si inserisce nel contesto della relazione commerciale factoring con OSA e nell’ambito dell’acquisto di crediti commerciali e fiscali attraverso cui Banca Sistema fornisce liquidità. Obiettivo: supportare cooperative, onlus, fondazioni e imprese che operano sul territorio italiano per fornire servizi di pubblica utilità.

Trasporto locale, ristorazione scolastica, servizi sociali, servizi essenziali per la salute dei cittadini, case di cura, RSA, assistenza domiciliare, operatori di primo soccorso e ospedali.

Andrea Trupia direttore divisione factoring di Banca Sistema

“Siamo al fianco di OSA per fornire supporto finanziario e perseguire un fine sociale che ha un impatto significativo per molti cittadini e famiglie. Da dieci anni con la divisione Factoring offriamo strumenti finanziari e un servizio specializzato sul territorio. Vogliamo sostenere l’immissione di liquidità immediata per le imprese garantendo quel supporto necessario per portare avanti servizi essenziali per i cittadini.”

Banca Sistema è nata nel 2011 come istituto specializzato nell’acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Opera nello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A. E quindi una realtà finanziaria indipendente con un modello di business diversificato. Tra i propri obiettivi soddisfare la domanda finanziaria delle imprese facendo da trait d’union tra pubblico e privato. Inoltre garantire alle aziende e alle persone un accesso al mondo bancario evoluto, semplificato, disponibile e attento alle esigenze di un Paese e di imprenditori che crescono.

