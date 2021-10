Atalanta Esports partner di LeoVegas.News

LeoVegas.News sarà primo sponsor di maglia Atalanta Esports per due stagioni sportive.

L’accordo di partnership tra Atalanta Esports e Leovegas.news vedrà il magazine di infotainment digitale diventare sponsor principale della squadra Esports nerazzurra. LeoVegas.News che è già digital content partner Atalanta BC, rafforza la sua presenza nel gruppo calcistico. E inoltre consolida il suo posizionamento sullo scenario dell’intrattenimento digitale. Gli esports sono sempre più seguiti in Italia e nel mondo con una crescita esponenziale. Con l’arrivo di nuovi titoli, l’aumento degli investimenti nel settore e la crescita esponenziale dei pubblici di riferimento, i primi mesi del 2021 non hanno fatto che confermare questo trend verso l’alto.

Paola Maia LeoVegas.News

“Siamo felici di questo nuovo percorso a fianco di Atalanta Esports. Per noi rappresenta un nuovo traguardo che evidenzia il nostro impegno sul panorama del digital entertainment. Questa partnership è per noi un’opportunità molto importante. Perchè contribuisce al nostro posizionamento come un prodotto di infotainment a 360°, puntando tutto sulla qualità dei contenuti e dell’intrattenimento”.

“LeoVegas.News e Atalanta Esports condividono lo stesso obiettivo e lo perseguono con lo stesso impegno. Ovvero fornire ai propri utenti un prodotto di intrattenimento che conquisti gli appassionati di calcio, garantendo un’esperienza user-first, come la nostra”.

Romano Zanforlin direttore marketing e commerciale Atalanta

“Siamo soddisfatti di questa partnership stretta con LeoVegas.News. Un accordo che nasce, tra gli altri, dall’obiettivo di rafforzare e far crescere nei reciproci campi, i rispettivi brand. L’unità di intenti, la serietà e la professionalità alla base di questo accordo portarà sia a LeoVegas.News che ad Atalanta Esports importanti future soddisfazioni”.

Chi è LeoVegas.news

LeoVegas.news, nato nel 2021, è un magazine di infotainment con contenuti dedicati al calcio e ai suoi protagonisti. Offre approfondimenti esclusivi sulle squadre protagoniste del calcio di Serie A, highlights sulle partite di Campionato e le ultime novità del calciomercato.

