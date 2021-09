D-Link sostiene l’Udinese eSports

D-Link riconferma la partnership con il team eSports di Udinese Calcio dopo aver sostenuto il team di gamer per la eSeriaATIM 2021. D-Link è specializzato in soluzioni di cloud networking e connettività per la casa. Nella veste di main sponsor supporterà le attività e le competizioni di gaming online che verranno organizzate presso il D-Link Dacia Arena di Udine.

D-Link Italia ha organizzato il suo kick-off annuale alla Dacia Arena di Udine dove è stata presentata la nuova maglia del team di Udinese eSports D-Link.

“Lo scorso marzo abbiamo deciso di entrare nel mondo degli eSport e del gaming”, dice Stefano Nordio, vice president di D-Link Europe. “Dopo i successi del team di Udinese eSports, i feedback ricevuti dal mercato e grazie al nuovo pubblico di gamers e appassionati dei giochi online riconfermiamo la partnership”.

Udinese eSports è stato scelto da D-Link Italia anche per i suoi valori. I gamer hanno infatti incentivato i fan a un comportamento online positivo. La partnership rafforza quindi la campagna Connettiti Responsabilmente, che D-Link promuove per sensibilizzare e sostenere l’importanza di essere connessi in modo responsabile.

D-Link è un’azienda di elettronica taiwanese, fondata nel 1986 a Taipei come Datex Systems Inc. Ha iniziato la propria attività come fornitore di adattatori di rete. E’ diventata un’azienda di progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni di rete orientate sia al mercato dei consumatori sia a quello aziendale.

Share