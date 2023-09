Ariadne e Ariadne Digital ottengono la Certificazione ISO 27001

Ariadne e Ariadne Digital, due società di Ariadne Group, hanno recentemente ottenuto la Certificazione ISO 27001. Si tratta della norma internazionale che stabilisce gli standard e i requisiti per

definire, impostare e amministrare il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Marcello Torriani, CTO di Ariadne Group

“La sicurezza delle informazioni è di vitale importanza per noi e per tutti i nostri clienti. Aver ottenuto questa

certificazione è fondamentale. Da un lato, ci permette di lavorare in totale serenità in

ottica di gestione delle nostre informazioni. Dall’altro, rappresenta una garanzia anche per

tutti i clienti che avranno la certezza che i loro dati sono, davvero, in buone mani e al

sicuro. Abbiamo scelto di intraprendere questo iter del tutto volontario. Siamo

convinti che la sicurezza sia un vantaggio competitivo di valore inestimabile per qualunque

tipologia di azienda”.

La sicurezza delle informazioni non è solo una questione IT

“Gli attacchi, soprattutto cyber, sono quasi all’ordine del giorno. Possedere una certificazione di questo tipo è determinante per ridurre al minimo gli incidenti. E anche per assicurare la protezione di segreti commerciali e di tutto il know-how aziendale. Sebbene gran parte delle informazioni ormai viaggino wia web, sarebbe riduttivo

pensare che la Certificazione ISO 27001 riguardi soltanto l’ambito IT e la cyber sicurezza. Si tratta, invece, di un percorso che aiuta le aziende a proteggere tutte le informazioni. Quelle che concorrono allo svolgimento delle attività regolandone l’accesso e il trattamento. In questo modo il patrimonio intangibile di ogni impresa sarà davvero al sicuro”.