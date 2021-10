Anantara Rome entra nell’offerta Anantara Hotels, Resorts & Spas

Anantara Palazzo Naiadi è certamente da considerare come uno dei più confortevoli e glamour hotel di Roma. Il gruppo Anantara in Italia accoglie questa storica proprietà, membro di The Leading Hotels of the World, nella più grande famiglia europea del brand.

L’Hotel Anantara Palazzo Naiadi si trova nel cuore di Piazza della Repubblica. Vanta un’affascinante storia architettonica con elementi originali commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L’edificio sorge sulle antiche Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore. L’hotel ospita inoltre una delle più grandi terrazze della città, offrendo una vista realmente mozzafiato sullo skyline.

L’hotel cinque stelle è dotato di 238 camere e suites che combinano il fascino e l’eleganza dell’antico con il confort dei servizi moderni. Il design degli interni che spazia dal contemporaneo al neoclassico, crea un ambiente perfetto e rilassante, punto di partenza ideale per esplorare le bellezze di Roma. Ma anche per meeting e congressi.

Le 11 Duplex Suites vantano una splendida vista sulla Piazza e sulla Fontana delle Naiadi. Le tre Executive Suites offrono servizi unici tra cui tapis roulant, Jacuzzi, bagno turco e un’intima terrazza per momenti di relax. Le due suites presidenziali dispongono di porte finestre a doppia altezza, bagni in marmo e un soggiorno con zona pranzo e angolo cottura per feste e cene private.

Esperienze gastronomiche made in Anantara

L’hotel ospita cinque locali, sia interni che all’aperto, pensati per offrire esperienze gastronomiche che esaltano le tradizioni culinarie italiane più autentiche. Il Lobby Bar è il cuore dell’hotel e il Ristorante Tazio propone ricette romane originali abbinate ai migliori vini italiani. Gli ospiti possono concedersi un drink alla Champagnerie, affacciata sulla Fontana delle Naiadi, o bere e cenare sullo sfondo dello skyline al Posh Rooftop Restaurant & Lounge Bar. La Frusta è l’area scelta per la colazione e si affaccia su Piazza della Repubblica. La proposta gastronomica è firmata dallo Chef Niko Sinisgalli.

Anantara Palazzo Naiadi propone una selezione di sale di diverse dimensioni, stili e ambientazioni da grandi matrimoni e riunioni aziendali a piccole sessioni creative. Per gli ospiti in viaggio per affari, l’hotel dispone di otto flessibili spazi per riunioni ed eventi che possono ospitare da 20 a 180 persone e fino a 550 in stile cocktail. Attualmente in fase di transizione verso il marchio Anantara con una ristrutturazione, che inizierà a gennaio 2022 e proseguirà per tutto il prossimo anno. Un intervento che regalerà una nuova hall dal design elegante, un nuovo bar con decorazioni originali in stile Art Nouveau, un angolo “healthy” e un suggestivo rooftop con viste panoramiche.

Dillip Rajakarier ceo di Minor Hotels, società madre di Anantara

“Siamo lieti di continuare l’espansione del nostro brand di lusso Anantara con una prima proprietà in Italia. Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel invita il viaggiatore ad abbracciare il fascino storico di una città vibrante. È davvero un valore aggiunto che porterà ulteriore prestigio al portfolio di Anantara in Europa”. Anantara Hotels, Resorts & Spas continuerà la propria espansione in Europa con l’apertura di proprietà ad Amsterdam, Budapest, Nizza e Dublino. Completano il portfolio europeo l’Anantara Vilamoura Algarve Resort a sud del Portogallo e l’Anantara Villa Padierna Palace a Marbella, in Spagna.

Ma quanto costa una notte all’Anantara Palazzo Naiadi?

Le tariffe per notte di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel partono da € 324 in camera Deluxe Double per due persone, in trattamento di B&B con IVA inclusa (tassa di soggiorno esclusa).



