Decò si fa in tre e scende sui campi della Serie A

Decò è l’insegna ammiraglia del gruppo Multicedi azienda di distribuzione organizzata leader in Campania e ben radicata nel Lazio e in Puglia.

Per il prossimo campionato di calcio della Sere A l’azienda ha deciso di legare il marchio Decò alle squadre SSC Napoli, AS Roma e SSC Bari. Oltre a rinnovare la partnership con il Napoli Multicedi affianca i giallorossi e per la prima volta entra a far parte del network che sostengono finanziariamente il Bari.

Per SSC Napoli e AS Roma, impegnate nel prossimo campionato di Serie A, Decò sarà supermercato ufficiale. Per i capitolini, la partnership si estende al team femminile, che ha vinto la Coppa Italia.

Per la compagine pugliese Decò sarà main sponsor. Il logo d’insegna infatti campeggerà sulla casacca ufficiale che i “galletti” utilizzeranno nel campionato di Serie C.

Con queste partnership Decò focalizza la passione per il pallone attraverso delle espressioni dialettali o vernacolari, ormai entrate nell’immaginario dei tifosi e nel lessico sportivo corrente. Se a Roma er cucchiaio è un gesto tecnico a Napoli impazza il tormentone o’ tiraggir. Mentre a Bari nessuno ha dimenticato u trenin, colorita esultanza post-gol diventata negli anni Novanta simbolo sportivo di un’intera città.

Vittorio Amatucci, direttore commerciale Decò

“La scelta di investire nel calcio nasce dalla volontà di valorizzare il legame di Multicedi e Decò alla cultura e alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Oltre a essere leader in Campania il gruppo da tempo ha interessi nel Lazio, dove è molto presente (e non soltanto con l’insegna Decò). La Puglia, invece, è la nuova frontiera. E’ in atto una strategia di ampliamento ambiziosa che ci porterà a realizzare acquisizioni e affiliazioni di valore strategico”.

Un diamante per la GDO del centro sud Italia

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è una realtà di punta della Gdo del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Secondo Nielsen – GNLC di febbraio 2021, Multicedi in Campania ha una quota di mercato del 14,8%, considerando i format Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato un fatturato di 1,3 miliardi di euro, con Decò più i 5 marchi insegna di proprietà. Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn.

Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l’insegna Decò, unitamente al mondo della marca privata, per i circa 600 punti vendita del network. In termini di occupazione, il gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi ha in dotazione anche i PV Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016 è entrata a far parte del Gruppo VèGè. Con cui intende creare il più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

