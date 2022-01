Almawave acquista The Data Appeal Co.

Almawave, parte del Gruppo Almaviva, acquisisce il 100% di The Data Appeal Company attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics. La società con sede a Firenze è leader nel settore del turismo, fintech e location intelligence. L’operazione ha una valorizzazione complessiva di 16,5 milioni di euro.

I ricavi di The Data Appeal Company sfiorano i 2 milioni

The Data Appeal Company fornisce a 140 clienti in tutto il mondo strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale, Big Data e alternative data. Il suo obiettivo quindi è quello di facilitare i processi decisionali e rendere possibile l’applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati. Attraverso tecnologia proprietaria, raccoglie e analizza contenuti digitali su vasta scala, li combina con dati geografici e di contesto. E inoltre li trasforma in insight utili per prendere decisioni più accurate sia in ambito strategico che operativo.

Le sue recurring revenues si attestano ad oltre l’80% e la crescita attesa per gli anni successivi è ancor più significativa. Tutto questo potrà quindi consentire alla società il costante rispetto della “Rule of 40” confermando il percorso strategico e di crescita intrapreso.

Aumento di capitale per Almaware

L’operazione prevede l’acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro. Inoltre il conferimento in Almawave della partecipazione rappresentativa del 75,76% del capitale di The Data Appeal Company (per una valorizzazione pari a 12,5 milioni di euro). Questo a fronte di un aumento di capitale di Almawave che sarà riservato ai soci di The Data Appeal Company. Le azioni Almawave avranno un prezzo di emissione pari al maggiore tra il valore medio di quotazione per azione nei 30 giorni precedenti l’esercizio della delega da parte del CdA a servizio dell’aumento di capitale e 6 Euro.

Un premio ad Almawave rispetto al current trading

L’accordo vincolante prevede che l’aumento di capitale venga deliberato dal CdA subordinatamente al conferimento di tale delega da parte dell’assemblea straordinaria di Almawave. L’esecuzione dell’operazione è subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo tra cui. L’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di Almawave della delega al CdA per deliberare l’aumento di capitale. Inoltre l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. “normativa golden powers”). Anche la consegna da parte di un esperto indipendente della relazione di stima sulla partecipazione oggetto di conferimento coerentemente con la valorizzazione di tale partecipazione. E infine alle altre condizioni di legge circa le dichiarazioni ex art 2343 quater riguardanti il conferimento.

L’operazione verrà quindi finanziata mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave, fatto salvo per l’aumento di capitale. I soci di The Data Appeal Company che riceveranno le azioni di nuova emissione e sottoscriveranno un impegno di lock-up per 18 mesi dalla data del closing dell’operazione. Gli attuali key managers di The Data Appeal Company saranno confermati nelle proprie posizioni.

Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale Gianni & Origoni.

I soci di Data Appeal Company sono stati assistiti nell’operazione per gli aspetti finanziari da Klecha&Co e per gli aspetti legali da LCA Studio Legale.

Share