Akeron e Nubess insieme creano un polo di eccellenza a Lucca

Akeron e Nubess uniscono le forze in un’unica compagine societaria e aprono l’azionariato al socio finanziario White Bridge per creare un’eccellenza del software a Lucca.

Il progetto creato da Akeron e Nubess si chiama “Level Up”. Si tratta di una nuova realtà imprenditoriale nel mondo del software che manterrà il nome di Akeron. L’obiettiv è chiaro: costruire un percorso industriale unico che sfrutti l’esperienza imprenditoriale e di successo internazionale del management team.

Ma i due soci di Akeron, Manuel Vellutini e Marco Pierallini insieme a Simone Bartalesi, socio fondatore di Nubess, e agli altri soci delle rispettive compagini azionarie non si fermano qui. Hanno infatti deciso di farsi affiancare da un partner finanziario come White Bridge che già aveva accompagnato Manuel e Marco nella crescita di Tagetik.

La nuova Akeron conta 130 dipendenti e offre moderne applicazioni software ad oltre 400 clienti di ogni settore e dimensione. Andiamo da nomi di spicco a livello nazionale fra cui Intesa Sanpaolo, Decathlon, Bolton Group, Prada e Cressi Sub a Pmi.

Il progetto “Level up” della nuova Akeron punta a far nascere a Lucca un distretto di eccellenza internazionale nello sviluppo di moderne applicazioni software. Sulla scia di quanto intrapreso alcuni anni fa da Tagetik, oggi leader mondiale nelle soluzioni per l’ufficio del Cfo.

Akeron intende cooperare con realtà territoriali come Tagetik ma anche con istituzioni universitarie e scuole di alta specializzazione dal quale attingere talenti e professionalità. La nuova società vuole offrire alle nuove generazioni una possibilità effettiva e concreta di crescere sul territorio confrontandosi con realtà internazionali.

Ma quale è il business di Akeron?

Akeron propone soluzioni software di eccellenza nel panorama mondiale. Gli ambiti di focalizzazione sono diversi- Dalla gestione dei processi e le performance di vendita alla gestione dei contratti commerciali e promozionali per i settori del largo consumo. E anche della grande distribuzione organizzata e infine la gestione delle aziende che operano a commessa.

“Unendo Akeron e Nubess diamo vita al progetto Level Up. Abbiamo mutuato questo termine dal mondo del gaming, dove il concetto che si vuole esprimere è quello del salire di livello grazie all’esperienza. La combinazione del nostro business e l’ingresso di un socio finanziario come White Bridge ci permette di affiancare al nostro percorso industriale la solidità finanziaria. Questa sarà una grande opportunità di crescita per i nostri team ed un vantaggio per i nostri clienti”, dicono Vellutini e Pierallini, co-ceo.

Akeron Srl, sviluppa applicazioni moderne in grado di aumentare la produttività, gestire e migliorare le performance aziendali e mettere le persone al centro dei processi. Akeron Srl, con sede a Lucca, conta oggi oltre 400 clienti di ogni settore e dimensione: da nomi di spicco a livello nazionale fra cui Intesa Sanpaolo, Decathlon, Bolton Group, Prada e Cressi Sub ad aziende di medie e piccole dimensioni.

White Bridge Investments è una holding di partecipazioni focalizzata in investimenti in società italiane ad alto potenziale di crescita e con la possibilità di diventare piattaforme di consolidamento nei propri settori. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2013, White Bridge Investments ha completato 32 investimenti, 12 investimenti diretti e ulteriori 20 investimenti in add-ons per le proprie società di portafoglio.

Nelle fotografie: gli imprenditori Manuel Vellutini e Marco Pierallini; un momento di una riunione in Akeron.