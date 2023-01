Adform si affida a Riccardo Brambilla

Adform è una piattaforma di advertising globale indipendente. Ha affidato a Riccardo Brambilla il ruolo di nuovo Country Manager per l’Italia. Lo sviluppo del mercato italiano attraverso una stretta collaborazione con gli inserzionisti e le loro agenzie sono i principali obiettivi del mandato di Brambilla. Il manager guiderà il team di specialisti di pubblicità digitale di Adform a Milano.

Lavorerà a stretto contatto con Rick Jones

Laureato in Economia all’Università di Pavia, Brambilla è un esperto e appassionato di tecnologie. Riccardo riconosce nel lavoro di squadra una delle principali leve per raggiungere i target di business prefissati e il successo aziendale. Conoscitore del mercato degli strumenti e delle soluzioni per la pubblicità e il marketing digitale e dell’ICT, è specializzato in media. Inoltre è esperto in big data, Martech, Adtech, Programmatic.

Manager di esperienza nei settori del digital advertising e dell’ICT

La sua carriera è iniziata nell’automotive (Gruppo FIAT) negli anni Novanta, per aprirsi qualche anno più tardi al mondo delle nuove tecnologie. Un settore che continuerà ad approfondire e in cui si specializzerà. Infatti, è nei primi anni 2000 che inizia a lavorare in Matrix (TIM). Successivamente ha lavorato nella business unit advertising & online di Microsoft, dove rimane fino al 2015. Viene chiamato a dirigere le attività italiane della Data Management Platform (Bluekai) di Oracle. Dal 2018 all’inizio del 2022 ricopre l’incarico di Managing Director Southern Europe della società di consulenza di marketing digitale data driven Silverbullet. La sua ultima esperienza, prima di entrare in Adform, è l’incarico di Regional Director, South Europe di Mediarithmics.

Nel suo ruolo di Country Manager per l’Italia di Adform, Brambilla lavorerà a stretto contatto con il Regional President di Adform Western Europe, Rick Jones. “Con la sua esperienza, aiuterà il nostro brand a consolidarsi ulteriormente tra le agenzie e le aziende che operano nel Paese. Il 2023 si presenta come un anno importante per il mondo della pubblicità digitale. Perché porta con sé sfide rilevanti sia dal punto di vista macroeconomico sia dello sviluppo del settore in cui operiamo, chiamato a risolvere temi rilevanti legati alla gestione dei dati e dell’identity. Riccardo e il suo team hanno il compito di ampliare ancora di più un mercato fondamentale per Adform”.

“La tecnologia Adform è considerata un’eccellenza nel panorama della pubblicità digitale italiano e internazionale. Adform è stata tra le prime aziende ad affrontare il tema dell’identity e la prima a offrire una soluzione come ID Fusion, ideata per aiutare gli advertiser a rendere le loro campagne già pronte per i cambiamenti futuri. Senza dimenticare Adform Flow che ha richiesto tre anni di sviluppo per offrire una tecnologia enterprise indipendente, integrata. E capace di fornire ai marketer un livello di controllo sui loro dati potenziato e ineguagliabile rispetto a soluzioni precedenti”. Ha detto Brambilla.