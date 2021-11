Adform rafforza l’area sales manager

Il team italiano di Adform accoglie due nuovi professionisti. Si tratta di Valentina Colombo che assume l’incarico di platform solutions consultant e il sales director, Michele Pietrobon.

Michele Pietrobon è un professionista delle vendite. Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano e con un MBA alla Sda Bocconi. Inizia la sua carriera come export manager e nel 2000, diventa account executive di J.D.Edwards e continua la sua esperienza in aziende del settore delle tecnologie e del digitale. Per loro ha gestito team di specialisti delle vendite e del new business.

Tra queste Consodata, eCircle, Esa Software e PTC. È stato sales manager di Groupon, per cui ha organizzato la forza vendita e gestito la formazione e senior manager per Nuovamacut di TeamSystem. Dal 2013 al 2015 è stato sales director e gm dello specialista di software engineering Aucotec Italia. Fino al mese scorso è passato in WebRatio come sales director con delega alla gestione dei clienti strategici e definizione del sales & business model. Lavorerà a stretto contatto con il country manager, Davide Corcione.

Valentina Colombo platform solutions consultant

Valentina Colombo entra in azienda come platform solutions consultant. Un ruolo chiave nell’affiancare i clienti nel percorso di conoscenza e utilizzo dei prodotti, anche con sessioni di formazione, best practice e risoluzione di eventuali problematiche. Ha una formazione grafica, ma con una lunga esperienza nel mondo digitale per il coordinamento delle campagne e del trafficking.

Valentina ha iniziato la sua carriera professionale nella veste di libera professionista. Poi si è specializzata nel trafficking occupandosi del caricamento e dell‘ottimizzazione delle campagne, reportistica e analisi per MTV Networks e Fox International Channels. E’ entrata in MEC come AdOps consultant, poi nominata AdOps senior e poi Ad Operations Lead di GroupM Italy. Il suo lavoro è passato dall’operatività legata alla gestione delle campagne al coordinamento di un team interno alla unit. La sua esperienza, professionalità e formazione l’hanno portata dal 2019 a gestire in GroupM i grandi clienti attraverso un team di AdOps specialist. Si è occupata della consulenza cross agenzie del gruppo e hub global, cliente e fornitori.

Davide Corcione country manager Adform Italy

“È un periodo di fermento (piattaforma globale e indipendente di advertising ndr) per il mercato italiano. Stiamo investendo sul personale alla ricerca di nuovi specialisti che possano andare a rafforzare il nostro gruppo di lavoro. Valentina e Michele sono gli ultimi, in ordine temporale. Siamo fiduciosi che sapranno contribuire alla crescita con un bagaglio di esperienze utili ad affrontare il mercato e l’evoluzione del business”.

