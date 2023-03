Young Platform: scopri la storia e le curiosità

Young Platform è una piattaforma di compravendita di criptovalute completamente Made in Italy di

facile utilizzo e altamente intuitiva. Piattaforme come Young Platform vengono conosciute più

semplicemente come exchange, ma questa con il suo ecosistema è molto più. La startup nasce

dall’idea e dal lavoro di un gruppo di ragazzi provenienti dal Politecnico di Torino ed è guidata da

Andrea Ferrero. Questo team così eterogeneo ha sviluppato un intero ecosistema al quale è

possibile partecipare attraverso il token YNG.

Scopri il token Young e dell’ecosistema Young

Platform

Young Platform non si rivolge ai soli esperti di crypto ma ha ampliato il raggio d’azione diventando

un vero e proprio punto di riferimento anche per chi si approccia a questo mondo partendo da zero.

L’idea che sta alla base è infatti proprio quella di facilitare l’accesso al mondo delle criptovalute a

chiunque ne sia interessato; anche a chi è a digiuno di informazione.

Come è possibile realizzare tutto questo? Tramite una piattaforma innovativa ideale anche per chi è

al livello pro, e attraverso una strategia di divulgazione coinvolgente.

I numeri di Young Platform

Fondata nel 2018 con un capitale iniziale di appena 50.000 euro, Young Platform ha raggiunto la

quotazione di 18,5 milioni. Oggi la piattaforma conta più di 50.000 clienti fornendo un valido servizio

di intermediazione.



Le menti alla base della piattaforma che ha stretto accordi con varie società finanziatrici e

sostenitrici del progetto sono:

● Andrea Ferrero;

● Alexandru Stefan Gheban;

● Samuele Raimondo;

● Andrea Carollo;

● Marco Ciarmoli;

● Daniele Rinaldi

L’idea alla base del progetto è sempre stata quella di accrescere il contributo che la start up può dare

al mondo Crypto, un mondo dinamico e sempre più affascinante che attira moltissimi curiosi.

Young Platform in poche parole

Young Platform è la prima piattaforma exchange in Italia e raggiunge sempre più clienti

soddisfacendo diverse tipologie di esigenze. Il suo successo si deve principalmente nella capacità di

semplificare l’accesso al mondo delle criptovalute tramite una suite di prodotti digitali efficienti e

semplificati. Il punto di forza di Young Platform risiede anche nell’attività svolta in campo educativo

e di divulgazione riguardo tutto ciò che permette il funzionamento del mercato delle criptovalute,

dalla tecnologia alle opportunità che si possono cogliere tramite un corretto e consapevole utilizzo di

questi strumenti.

Come funziona l’ecosistema Young Platform

Come abbiamo detto, l’exchange Young Platform è estremamente facile da utilizzare e intuitivo,

disponibile sia da browser che da applicazione per smartphone. In pochi passaggi è possibile

visualizzare sia lo stato in tempo reale dei mercati che gli order book.

Diventa così facile acquistare, vendere o scambiare moneta virtuale. In più la piattaforma è sempre

aggiornata sulle ultime notizie e nella sezione Young Platform Academy è possibile approfondire

alcuni aspetti interessanti sulle crypto e imparare tutto quello che c’è da sapere su Blockchain,

Bitcoin ed Ethereum.

Oltre a supportare una vasta gamma di criptovalute e valute fiat, grazie al token nativo (YNG) è

possibile ottenere vantaggi nell’uso della piattaforma. Si tratta infatti di un utility token che

permette di avere accesso a sconti sulle commissioni all’interno dell’ecosistema e molto altro

ancora. Con l’applicazione Young Platform Step è possibile guadagnare token YNG semplicemente

camminando oppure rispondendo a quiz correlati a un articolo pubblicato sull’Academy.

Si tratta di un modo divertente e coinvolgente per ampliare la community di Young Platform e far

accrescere la consapevolezza su come muoversi all’interno dei mercati Crypto. L’Academy offre

infatti una serie di strumenti particolarmente utili come un glossario, delle pillole informative, delle

notizie e degli approfondimenti insieme a dei video estremamente curati e ideali per chi vuole

entrare nella nuova economia del web.