Il Gruppo Colombini si affida ad Ammagamma per implementare modalità di utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di ottimizzazione la gestione delle commesse del Gruppo. E la soluzione di intelligenza artificiale messo in campo è Anagram. La soluzione consente di schedulare in anticipo i processi di produzione del gruppo. Questo accade attraverso la pianificazione degli ordini di breve, medio e lungo periodo.

Tra le soluzioni di Ammagamma la value stream mapping

Il modello realizza la value stream mapping dell’ordine di vendita che parte dalla conferma del cliente. Definisce gli algoritmi tramite cui effettuare le analisi operative di pianificazione. Inoltre definisce la data di promessa consegna degli ordini, considerando la capacità produttiva dei centri di lavoro. Pianifica anche la produzione di medio periodo e schedula le attività di breve periodo per rispettare la data di consegna. Massimalizza la produttività e facilitando le operazioni di logistica e smistamento. Ma non solo. Affianca gli operatori nel processo di pianificazione con uno strumento che permette di standardizzare le operazioni. Inoltre migliora il coordinamento tra le diverse unità che gestiscono l’intero ciclo di vita degli ordini, dal loro ingresso alla spedizione del prodotto finito.

Consistenti risparmi energetici

I test effettuati negli stabilimenti di Colombini sono stati soddisfacenti. E hanno fornito risultati promettenti, sia in termini di efficacia che di efficienza. Il rispetto della “data di promessa consegna degli ordini” è aumentato del 14% e le perdite si sono ridotte del 20%. Percentuali che, su base annua, si traducono in consistenti risparmi.

David Bevilacqua ceo di Ammagamma

“La soluzione che abbiamo implementato, consentirà di ottimizzare i processi produttivi di Colombini e dei suoi marchi. Inoltre potenzia il lavoro dei gestori di processo, supportando le loro attività quotidiane e valorizzando le loro competenze, senza mai sostituirle. Anagram si è inserito all’interno di un processo avanzato. Migliora la qualità della pianificazione e fornendo uno strumento di controllo e coordinamento ai responsabili delle varie business unit. Con questa collaborazione abbiamo potuto allargare le conoscenze di settore, realizzando quella contaminazione che rappresenta un nostro principio cardine.”

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è leader nel settore dell’arredamento. Detiene i marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è, Bontempi Casa. Inoltre Colombini Group Contract è specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di 250 mila metri quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 4.000 punti vendita, di cui 170 negozi monomarca in vari paesi mondo.

