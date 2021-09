3,8 milioni per Maspero grazie al progetto Mareterra nel Principato di Monaco

Per Maspero Elevatori è arrivata una commessa da 3,8 milioni di Euro chiamata a realizzare 24 ascensori verticali all’interno del progetto Mareterra nel Principato di Monaco. Un progetto firmato da Renzo Piano Building Workshop, Valode & Pistre Architectes e lo studio di paesaggistica di Michel Desvigne.

Tre milioni e 800 mila euro che arrivano all’azienda italiana dopo i lavori eseguiti per la Municipalità di Monaco per la riqualificazione della spiaggia del Larvotto. Maspero Elevatori è stata infatti scelta dal contractor che sta curando i lavori dell’intero progetto, SAM L’Anse Du Portier. Il consorzio di imprese Bouygues Travaux Publics, J.-B. Pastor & Fils e En.ge.co.. Mareterra nasce come omaggio al Mediterraneo. Si tratta di 152 mila metri quadrati di riempimento a mare che si integreranno al profilo delle coste.

Andrea Maspero amministratore delegato di Maspero Elevatori

“Siamo contenti di far parte di un grande team di professionisti, di collaborare con grandi architetti, ingegneri e costruttori, esperti di paesaggistica e biologia marina. E’ un progetto architettonicamente straordinario e particolarmente sofisticato e avveniristico da un punto di vista tecnico”.

Mareterra è un progetto immobiliare eco-friendly che interessa un’area che parte da Port Hercule alla spiaggia di Larvotto, e si snoda in un parco lussureggiante- Prevede un elegante passeggiata affacciata sul mare, un piccolo porto, una piscina artificiale, un complesso di appartamenti di lusso, un’area residenziale. E inoltre molte ville circondate da vaste aree verdi oltre a spazi aperti al pubblico, con ampie zone pedonali e ciclabili.

I lavori di Maspero Elevatori per Mareterra termineranno alla fine del 2024. Saranno prodotti e installati 24 impianti elevatori della linea Koala. La peculiarità è l’assenza del locale macchina che permette il massimo sfruttamento degli spazi e l’installazione anche in edifici privi dei volumi permanenti di rifugio.

La portata degli ascensori varia dai 450kg ai 1.000 kg per quelli degli edifici di appartamenti di lusso, fino ai 1.600 kg dei due impianti panoramici ad uso pubblico del Periscope. Questa struttura in metallo e vetro collegherà il porticciolo Le Petit Portier alla Place Princesse Gabriella, al centro della Promenade Superiore.

Maspero Elevatori ha circa 110 dipendenti, 4 filiali commerciali in Italia, 5 filiali estere e 11 partnership strategiche in tutto il mondo, e realizza un fatturato di 60 milioni di euro

