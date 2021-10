Wiko nomina Vismara sales manager open market

Wiko ha nominato Luca Vismara nuovo sales manager open market per l’Italia. Luca Vismara entra in Wiko nell’aprile 2015 come national key account con responsabilità sui principali clienti open market, canale d’elezione del business. In precedenza aveva acquisito un esperienza decennale nel mondo del consumer tech e delle telco. Poi ha iniziato e consolidato la sua carriera in Carrefour Italia come buyer del settore mobile.

“Dopo sei anni vissuti in prima linea nel brand del “lusso democratico”, accolgo questa nuova sfida. Ci troviamo ad operare in un mercato sempre più aggressivo soprattutto nella fascia entry-level dove Wiko concentra il suo business. Punteremo a mantenere e consolidare le nostre posizioni rispettando i valori che sia il consumatore sia il retail ci riconoscono. Per questo proporremo quel giusto mix di innovazione tecnologica, accessibilità e attenzione al design che il nostro target e le nostre community ci richiedono”. La nomina è parte di una riorganizzazione interna di Wiko che ha come obiettivo rafforzare le potenzialità commerciali dell’azienda franco-cinese, presente in Italia dal 2014.

Wiko è stata fondata nel 2011 a Marsiglia in Francia

Presente in 30 Paesi è tra i marchi top di smartphone in Europa ma è in crescita in Asia, Africa, Medio Oriente e ora negli Stati Uniti. È membro di French Tech, agenzia governativa che promuove l’innovazione e la creazione digitale. Wiko è parte di Tinno Mobile Technology Corp., azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di smartphone, fondata nel giugno 2005 a Shenzhen, in Cina. Il gruppo oggi detiene 7 centri di ricerca e sviluppo e 3 siti di produzione che rappresentano 300 mila mq di area industriale.

