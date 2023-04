Warrant Hub (Tinexta Group) entra nel capitale di Opstart

L’operazione rientra nel programma promosso dalla capogruppo Tinexta

Warrant Hub (Tinexta Group), fa il suo ingresso nel capitale di Opstart, il primo Fintech Hub italiano e tra i principali player sul mercato nazionale del crowdinvesting.

Fondata nel 2015, Opstart avvia dapprima l’omonimo portale di equity crowdfunding. Poi amplia il proprio core business anche al debt e al lending crowdfunding con Crowdbond e Crowdlender. Integra innovative soluzioni per fornire capitali all’economia reale. E inoltre offre opportunità di investimento alternative e diversificate, basate sul crowdfunding e sulle più avanzate tecnologie fintech.

Le due aziende danno il via a una partnership strategica e commerciale

La società è inoltre sempre stata in prima linea per l’introduzione di novità nel settore, a partire dalle operazioni proprietarie a marchio registrato, come Crowdlisting® e Crowdbridge®. Nel corso degli anni ha realizzato più di 200 campagne di crowdfunding. Tra le divisioni di equity, lending e debt ha raccolto oltre 80 milioni di euro in capitali. Grazie all’operazione, basata su un apporto di capitale, Warrant Hub detiene ora il 9,1% del capitale complessivo di Opstart.

L’accordo scaturisce dal programma Open Innovation con il quale la capogruppo Tinexta – in collaborazione con InfoCamere. Mira a cogliere l’innovazione, i talenti e le idee più avanzate dal mondo delle startup. Mette le risorse e le competenze delle proprie controllate a disposizione di progetti imprenditoriali innovativi. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere l’ideazione di nuovi servizi digitali e soluzioni nell’ambito della certificazione digitale. Ma anche della cybersicurezza, dell’innovazione e dello sviluppo del business. Nonché di immettere sul mercato strumenti e strategie sempre più competitivi, efficienti e sostenibili.

Una realtà fintech con un’ampia varietà di servizi integrati

“Opstart ha catturato la nostra attenzione per la capacità di introdurre novità rivoluzionarie nel proprio mercato. Si posiziona come la realtà fintech con la più ampia varietà di servizi integrati in un’unica piattaforma”. Ha dichiarato Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub (Tinexta Group), nella foto. “L’accordo ci consentirà di continuare a rispondere alle esigenze delle imprese con un approccio evoluto e allineato alle più innovative tendenze di servizio”.

Grazie alla nuova partnership, Warrant Hub può arricchire e differenziare ulteriormente l’offerta alle imprese nell’area della Corporate Finance integrandola sia con attuali soluzioni di Opstart. Per esempio per l’anticipazione finanziaria in modalità crowd dei crediti da finanza agevolata. O per il sostegno alla crescita delle startup anche tramite operazioni di equity crowdfunding. Sia con l’uso esclusivo di nuovi servizi in logica fintech sviluppati in sinergia dai due partner. L’operazione supporta la crescita di Opstart sostenendo lo sviluppo della divisione lending, il potenziamento dell’organico e l’avvio di un processo di internazionalizzazione del business.

Poche le imprese che si avvalgono del crowdinvesting per raccogliere capitali

“L’ingresso di Warrant Hub in Opstart è motivo di grande soddisfazione e rappresenta una partnership molto importante per il nostro futuro. In Italia sono ancora poche le imprese che si avvalgono degli strumenti del crowdinvesting per raccogliere capitali. Nonostante questi siano spesso una strada più rapida e semplice, in termini burocratici, rispetto ai canali tradizionali. È fondamentale lavorare in sinergia con una realtà come Warrant Hub. Affinché le aziende possano conoscere tutti gli strumenti a loro disposizione per crescere e consolidarsi, in una strategia integrata a 360° fra tradizione e innovazione”. Ha detto Giovanpaolo Arioldi, CEO di Opstart.