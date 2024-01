Vincenzo Sicolo head of sales di Audion

Audion annuncia l’ingresso di Vincenzo Sicolo come Head of Sales per l’Italia. In questo ruolo, il manager avrà la responsabilità di consolidare ed estendere la presenza del brand sul mercato, sviluppando la strategia commerciale.

Obiettivo: sviluppare la strategia commerciale nel mercato italiano

Dopo una laurea in Marketing e Comunicazione presso l’Università degli Studi di Bari e un master in Digital Marketing and Innovation alla LUM School of Management, Vincenzo Sicolo inizia il suo percorso nel mondo digital in Schibsted (ora Adevinta) lavorando per i brand Subito.it e Infojobs. Nel 2018, approda in Avrage Media, concessionaria esclusiva B2B, in qualità di Sales Manager, assumendo la posizione di Head of Sales. In questo ruolo, ha il compito di sviluppare e coordinare il team di sales media.

Dal 2023 Audion è operativa nel mercato italiano

Fa il suo ingresso in Piemme Media Platform, concessionaria del gruppo Caltagirone, come Digital Client Leader, dove coordina e gestisce il lavoro sui clienti diretti dell’area nord. Ad agosto 2022, Vincenzo entra a far parte di Vidoomy come di Agency Sales Lead su WPP. Quindi è nominato Head of Sales Italy, coordinando un team di 7 persone.

Georgia Giannattasio, Managing Director di Audion Italia

“Con Vincenzo puntiamo a consolidare la posizione di leadership nell’ambito della monetizzazione dell’audio digitale e dei podcast a livello nazionale. L’obiettivo è anche quello di ampliare le competenze aziendali attraverso l’inserimento di professionisti per il raggiungimento degli obiettivi di business”..

Ma chi è Audion?

Azienda leader nell’audio digitale è la prima realtà europea ad offrire una soluzione end-to-end che, attraverso una tecnologia proprietaria. Consente di operare e gestire tutto il processo del digital audio. Dalla produzione alla distribuzione, promozione e monetizzazione dei contenuti fornendo performance misurabili. Audion nasce con il duplice obiettivo di far crescere e rendere sostenibile il settore del digital audio. Offre ai brand l’opportunità di connettersi con la propria audience massimizzando l’efficienza e l’efficacia delle campagne. E ai consumatori di poter fruire di una varietà di contenuti di qualità in maniera gratuita,. Inoltre offre agli editori e ai creatori di contenuti premium la possibilità di massimizzare la monetizzazione delle loro produzioni audio. Lo fa in modo personalizzato e mirato, indipendentemente dalla piattaforma di ascolto.