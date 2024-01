Vincenzo Colarocco socio dello Studio Legale Previti

Fondato alla fine degli anni ‘50 dall’avvocato Cesare Previti, lo Studio è diretto dagli avvocati Carla e Stefano Previti. E’ un’associazione professionale con sede a Roma e a Milano. Opera nelle materie inerenti al diritto civile e commerciale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Le aree di attività prevalente sono quelle concernenti il diritto d’autore, il diritto della proprietà intellettuale ed industriale. Inoltre il diritto di internet, privacy e compliance aziendale, diritto delle nuove tecnologie, informatica giuridica, diritto delle comunicazioni. Inoltre il diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni ed il diritto societario, contrattuale e commerciale.

Opera anche nelle altre materie di diritto civile

Lo Studio Previti, forte dell’esperienza consolidatasi negli anni, opera anche nelle altre materie di diritto civile. Come il diritto immobiliare, fallimentare, di famiglia e delle successioni, ivi compresa la consulenza in tema di costituzione. E anche la gestione di trust, nonché nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari e nel recupero dei crediti in genere.

Già socio di SP Tech, startup del settore legal-tech, l’ingresso formale nell’Associazione dell’Avv. Colarocco segna un passaggio importante nel segno della continuità. Si unisce infatti ai figli del fondatore un professionista formatosi e cresciuto nello Studio. Un segnale di fiducia e di coinvolgimento nella costante crescita che lo Studio Previti intende proseguire sia in Italia che all’estero.

Carla e Stefano Previti

“L’entrata come socio di Vincenzo segna una tappa fondamentale nel nostro processo di crescita. Le sfide e le opportunità che l’innovazione tecnologica pone alle imprese clienti e ai professionisti legali sono numerose. Il supporto di Vincenzo nella direzione dello Studio ci permetterà di coglierle a pieno”.

Chi è Colarocco

Vanta una consolidata esperienza prevalentemente in materia di data protection. Ovvero diritto delle nuove tecnologie, proprietà intellettuale e diritto industriale, social media law, informatica giuridica. E inoltre diritto delle comunicazioni, diritto civile e commerciale.

Lo Studio opera a Roma e Milano, con complessivi 26 avvocati, 5 praticanti e 2 consulenti

E’ componente della Commissione Protezione dei dati personali della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense. Inoltre è membro dell’Associazione del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie (PNT), Direttore Esecutivo di Lex Digital e dell’Osservatorio Diritto di Internet. E’membro di IAIC Italian Academy of Internet Code e del Centro Studi Informatica Giuridica. Inoltre è’stato presidente del Circolo Giuristi Telematici. Attualmente è presidente di organismi di vigilanza e Data Protection Officer (DPO) di gruppi nazionali ed internazionali anche nel settore digital.